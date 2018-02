Si sceglie WhatsApp anche per telefonare

In Svizzera non sono soltanto le giovani generazione a prediligere nelle loro conversazioni telefoniche i servizi di Whatsapp, Skype e Facetime: anche tra gli over 55 le videochiamate sono molto in voga, come dimostra un sondaggio di comparis.ch.

Il 26% degli svizzeri utilizza prevalentemente o addirittura esclusivamente servizi di dati come Whatsapp e simili per telefonare, stando al sondaggio condotto a gennaio dall'istituto di ricerche di mercato Innofact, su incarico di comparis.ch, e che ha coinvolto 1’049 persone in tutte le regioni. I fan più sfegatati di questi servizi telefonici si trovano soprattutto tra le persone dai 36 ai 55 anni. In questa fascia di età la messaggistica istantanea è il mezzo prediletto per il 29% (fascia 18-35: 26%). Anche le generazioni più avanti negli anni, tuttavia, si entusiasmano: il 20% delle persone al di sopra dei 55 anni preferisce questo genere di servizi.

Il leader indiscusso è Whatsapp: l’87% degli utenti di servizi telefonici alternativi effettua conversazioni tramite l'applicazione di messaggistica istantanea appartenente a Facebook. Al secondo posto, ma con grande distacco, si classifica Skype con il 37%: il servizio di casa Microsoft è in voga soprattutto tra gli over 55 (42%) e tra le persone al di sotto dei 35 anni (38%), mentre la fascia tra i 36 e i 55 ne fa un uso più ridotto (32%). Messenger di Facebook, Facetime di Apple, Viber, Google Hangouts o Threema vengono utilizzate da meno di un quinto degli intervistati.

Per quanto riguarda le videochiamate, il 68% utilizza la funzione film, mentre l’11% cerca sempre di vedere il proprio interlocutore quando telefona. In ogni caso, è tra i più giovani che la videotelefonia riscuote il maggior successo: tre quarti degli utenti sotto i 36 anni utilizza la funzione visiva.

Secondo Jean-Claude Frick, esperto di comparis.ch, "Whatsapp non ha soltanto soppiantato il classico SMS, ma è sul punto di ampliare la propria supremazia anche nel settore della telefonia". La crescente popolarità della videotelefonia non deve stupire. "In Asia la videotelefonia rappresenta la normalità ormai da molto - secondo Frick -. Nel frattempo, anche da noi viene utilizzata sempre più sovente la possibilità di guardare in faccia il nostro interlocutore".

(Ats)