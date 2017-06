150 anni fa la nascita di Pirandello

Il 28 giugno ricorrono i 150 anni dalla nascita di Luigi Pirandello. Per l’occasione abbiamo deciso di offrire un inserto culturale speciale, monografico, per celebrare questa figura protagonista della cultura del Novecento, che ha saputo interpretare (e criticare) la modernità, traducendone le contraddizioni in novelle, drammi, romanzi, e non solo.

(Pirandello, al centro)

Perché Pirandello, Premio Nobel della letteratura nel 1934, si è confrontato con tutti i linguaggi e le discipline artistiche del suo tempo, spinto da un irrefrenabile desiderio di espressione.

(Pirandello e il teatro, una scena dall’Enrico IV di Branciaroli)

L’inserto prova a ripercorrere la ricerca di Pirandello a partire dal suo imprescindibile contributo al teatro, per arrivare alla poesia e alla letteratura, senza dimenticare il suo interesse per la musica e la pittura. E, in ultimo, la sua lungimiranza verso un mezzo di comunicazione più recente come il cinema.

Pirandello è morto a Roma nel 1936: Il suo testamento spirituale, il dramma incompiuto I giganti della montagna, è, non a caso, una riflessione sul rapporto tra arte, potere e società.

Nell'inserto troverete articoli e foto dedicati a: