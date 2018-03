6500 salvagenti in Piazza Grande

Un'istallazione per per sensibilizzare la popolazione al naufragio di tanti migranti. È questo, in sintesi, il tema trattato dall'installazione "Apolide" dell'artista locarnese Oppy De Bernardo. Un'opera gigantesca composta da 6500 salvagenti di plastica per bambini che ricoprirà Piazza Grande a Locarno fino al 15 di aprile.

L'inaugurazione avrà luogo sabato alle 18 nella Corte della Sopracenerina. L'artista ha installato l'opera nella giornata di ieri con l'aiuto di circa un centinaio di volontari.

(Red)