Appuntamento a Melide con Arte e Cultura

Il numero 5 della rivista Arte e Cultura delle Edizioni Giornale del Popolo, dedicato agli artisti di Melide e alla loro chiesa dei Santi Quirico e Giulitta, è uscito recentemente e sarà presentato nel corso di una serata pubblica giovedì 7 settembre 2017 alle ore 20.00 nella Chiesa Parrocchiale di Melide. Saranno presenti la direttrice del Giornale del Popolo Alessandra Zumthor, il direttore di Arte e Cultura Giorgio Mollisi e Andrea Spiriti dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Chi entra per la prima volta nella parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta di Melide si rende subito conto di essere arrivato in una chiesa speciale. La preziosità degli affreschi del presbiterio, le pale d’altare, gli stucchi delle cappelle, le iscrizioni e le lapidi sono testimoni di un passato fatto della presenza di artisti che hanno lavorato in tutta Europa al servizio di clero e nobiltà.

La rivista Arte e Cultura ha qui cercato di ricostruire le molteplici fasi che si sono susseguite nella chiesa, dando spiegazione di ciò che attualmente si vede e di ciò che è stato cambiato nel tempo. Il lavoro proposto dagli autori di questo numero di Arte e Cultura ci permette di capire quanto l’edificio della chiesa stessa, più che un’opera d’arte consegnata alla memoria, sia sempre stata e sostanzialmente rimanga un cantiere aperto, con una serie di artisti che fino ai nostri giorni non hanno mai cessato di impreziosirla.

La chiesa testimonia in maniera evidente l’influsso di alcune personalità illustri del paese che, sebbene lontane per ragioni di lavoro da Melide, vi hanno voluto lasciare una traccia ben visibile del loro status conseguito fuori dal paese natale. Primi, naturalmente, i Fontana, con un’impronta romana alla decorazione della chiesa, per rimarcare il loro prestigio ottenuto nella Città Eterna; i Salvi, artisti ancora tutti da scoprire, legati a imprese costruttive in centro Italia; i Castelli, con manufatti di sapore italiano e nordico; gli architetti Lucchesi, famosi a Nord delle Alpi e documentati con lapidi e lasciti generosi e l’ingegner Giulio Pocobelli.

