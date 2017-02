Morto l'artista Jannis Kounellis

Nato in Grecia, trasferitosi in Italia a 20 anni è scomparso oggi a Roma. Aveva 81 anni ed era conosciuto come il maestro dellarte povera.

È morto a Roma Jannis Kounellis, il maestro dell'arte povera. Pittore e scultore greco, era nato al Pireo il 23 marzo 1936. Viveva e lavorava in Italia da quando aveva 20 anni. Kounellis arrivò a Roma dalla Grecia nel 1956 per studiare all'Accademia delle Belle Arti. Esordì nel 1960 allestendo, sempre nella Capitale, la sua prima mostra personale alla galleria "La Tartaruga". Nel 1972 Kounellis partecipò per la prima volta alla Biennale di Venezia. Celebri le grandi mostre in Sud America, come quelle in Argentina (2000) e Uruguay (2001). Nel 2002, l'artista propone un'installazione di cavalli alla Whitechapel di Londra e, poco dopo, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma costruisce un enorme labirinto di lamiera lungo il quale pone, quasi fossero altrettanti approdi, gli elementi tradizionali della sua arte, come le "carboniere", le "cotoniere", i sacchi di iuta e i cumuli di pietre. Nel 2011, nell'ambito del progetto Translating China, Jannis Kounellis viene invitato dal Today Art Museum di Pechino a realizzare delle opere in Cina e ad esporle in una grande mostra personale che ebbe un grande successo.