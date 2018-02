Baglioni punta tutto sull'Italia

Al via stasera la 68ma edizione del Festival di Sanremo. Dai super-ospiti agli omaggi, il nuovo direttore artistico vuole omaggiare la storia della canzone in lingua italiana.

La squadra del nuovo direttore artistico Claudio Baglioni è ai posti di partenza: tra qualche ora prenderà ufficialmente il via la 68ª edizione del Festival di Sanremo. Stasera si esibiranno tutti i venti Big in gara e seguirà il primo giudizio dei giudici sui brani presentati. La prima novità dell’edizione è la mancanza di eliminazioni: l’esito di tutte le votazioni verrà infatti rivelato durante la finale del 10 febbraio. All’Ariston, stasera, è atteso anche l’arrivo dei primi ospiti: Fiorello, Laura Pausini e il cast di A casa tutti bene, il nuovo film di Gabriele Muccino (a Sanremo anche nella giuria degli esperti): regista e attori troveranno ad accoglierli Pierfrancesco Favino, conduttore con Michelle Hunziker e Baglioni, nonché interprete del film.



Gli artisti di Sanremo 68

Venti Big e otto Nuove Proposte, tra cui la presenza ticinese del cantante Leonardo Monteiro, che porta il brano Bianca. Una gara all’ultima nota in cui, però, ci sarà posto anche per la malinconia, e proprio con il gruppo più ironico del Festival. Elio e le Storie Tese, infatti, diranno addio alle scene con quest’ultima apparizione all’Ariston. Per l’occasione, venerdì (serata dei duetti) si esibiranno con un gruppo salito alla ribalta negli anni Novanta: i Neri per caso. Un’altra formazione, i Pooh, parteciperà alla competizione ma divisa in microgruppi: Roby Facchinetti gareggia infatti in coppia con Riccardo Fogli, mentre Red Canzian in solitaria. A guidare i veterani saranno Ron e Ornella Vanoni, mentre tra i più giovani, presenze fisse della manifestazione, si segnalano Nina Zilli, Noemi e la coppia su cui molti già ripongono le loro aspettative, composta da Ermal Meta e Fabrizio Moro.

L’Italia domina anche tra gli ospiti

Se la selezione degli artisti in gara non contiene particolari sorprese, tra gli ospiti si segnala il curioso duetto di Sting e Shaggy, che renderanno omaggio alla canzone in lingua italiana; oltre alla presenza di James Taylor, che collaborerà con Giorgia. Ma a vincere è sicuramente la presenza italiana: la musica leggera d’oltre confine verrà infatti rappresentata da un ampio ventaglio di voci e sonorità. Si va da Gianni Morandi, Gino Paoli e Danilo Rea, a Piero Pelù, Biagio Antonacci, i Negramaro, Gianna Nannini, e il nuovo trio Nek-Pezzali-Renga. Sabato, infine, si chiuderà con Fiorella Mannoia «e faremo un pezzo di Ivano Fossati», ha annunciato ieri Baglioni.

L’edizione 68 è anche l’occasione per rendere omaggio a due personaggi simbolo del Festival. Il primo è Pippo Baudo, che calcherà il palcoscenico domani sera, a distanza di 50 anni dalla sua prima conduzione sanremese, nel ’68. Venerdì, invece, sarà consegnato il Premio alla carriera della Città di Sanremo a Milva, che per ben 15 volte ha partecipato al Festival, stabilendo un record assoluto con le sue 9 partecipazioni consecutive dal 1961 al 1969. La rossa signora della canzone italiana non sarà sul palco: sarà la figlia a ritirare il premio.

(FMO)