Cannes e il valore della genitorialità

di Daniela Persico

Siamo solo all'inizio di questo speciale Festival di Cannes, che festeggia i suoi 70 anni in stato di grazia: appuntamento sempre centrale per chi si occupa di cinema d'autore, resiste anche nella sua trasformazione in centro del mercato internazionale dei film, non avendo paura di nessun competitore. E in effetti Cannes resta l'appuntamento da non perdere per qualsiasi persona si occupi di cinema, dal giornalista al critico, dal produttore al distributore, tutti riuniti nello spazio compresso tra il mare e la Croisette, tra il Palais du Cinéma e una serie di padiglioni sulla spiaggia, a immaginare nuove sinergie affinché quell'arte complessa che è il cinema possa continuare ad esistere.

Dal punto di vista della programmazione non sembra ci siano stati grandi cambiamenti in occasione dell'anniversario, l'attenzione è volta ad allargare il più possibile lo spettro del cinema, affidando un'istallazione a Inarritu e mostrando sul grandeschermo le prime puntate di due serie di culto (il ritorno di “Twin Peaks” e “Top of the Lake”, ad opera di David Lynch e Jane Champion). La competizione raccoglie la solita teoria di grandi nomi del cinema d'autore internazionale, con forse quest'anno una predilezione per registi più giovani ma già affermati nel circuito. (...)

Difficile invece aprire il concorso in maniera migliore di quest’anno: con Nelyubov – Loveless di Andrey Zvyagintsev, uno dei pochi autori contemporanei che, fuggito il rischio di cadere nella maniera, ha saputo spingersi oltre per raggiungere uno stile disteso, privo di incertezze, conciliando il grande racconto di una nazione alla visionarietà d’artista. Al centro del film una coppia di genitori in via di divorzio che vede avverarsi il proprio peggiore desiderio: non doversi più occupare del figlio dodicenne. Scomparso all’improvviso, il ragazzino non lascerà alcuna traccia, costringendo la madre e il padre a una peregrinazione senza speranza. Composto come una serie di tappe nella Russia contemporanea, desiderosa solo di rimuovere il passato (i vecchi stalinisti sono stati isolati in campagna) e di rincorrere senza sosta un capitalismo sfrenato (fatto di corpi, rapporti e possedimenti), il film presenta la genitorialità come unico possibile antidoto alla vorticosità dei consumi. Storditi dalla eccitazione delle loro nuove relazioni, Zhenya e Boris vivono la scomparsa del figlio in maniera ovattata, incapaci di riconoscerlo tale. Il film, con una grande intuizione, infatti, si chiude con il sentirsi nuovamente, anche solo per un istante, genitori. Perché poi, sugli schermi televisivi delle loro nuove abitazioni filtra un conflitto senza risoluzione e, seppur con la morte nel cuore, si continua a dar vita al rituale di una forma fisica perfetta, nell’illusione di dominio su un pianeta dimentico dell’amore.