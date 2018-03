Castellinaria si tinge di rosa

Nuova guida per Castellinaria. Flavia Marone è stata nominata durante l’assemblea annuale, presidente del Festival internazionale del cinema giovane. Il presidente storico del festival bellinzonese, Gino Buscaglia, aveva infatti deciso, dopo 9 anni di presidenza, di lasciare il testimone a forze nuove.

Già membro del comitato del festival da diversi anni e municipale di Bellinzona, Flavia Marone è attualmente presidente dell’OTR Bellinzonese e Alto Ticino.

Al suo fianco alla guida di Castellinaria ci saranno due vicepresidenti: Gabriella De Gara Bucciarelli, membro del comitato esecutivo e produttrice indipendente ticinese e Stelio Righenzi, membro del comitato esecutivo da diversi anni, coordinatore di Cinema & Gioventù e già direttore del Centro Didattico Cantonale.

Il comitato esecutivo, giunto alla sua scadenza, è dimissionario e viene rieletto nella sua quasi totalità. Ivan Luckic entra a far parte del comitato esecutivo, in qualità di responsabile delle finanze.

I numeri dell'edizione 2017

L'edizione che si è svolta a novembre ha visto il ritorno di UNICEF come patrocinatore della manifestazione e, ai premi che la giuria di giovani chiamati a valutare i film in concorso 6-15, si è aggiunto anche il premio UNICEF. Nulla di cambiato sul versante artistico dove Giancarlo Zappoli continua a ricoprire la carica di direttore artistico.

Sono stati presentati il consuntivo del 2017, approvato dai revisori, e il preventivo 2018. Per il 2017 Castellinaria ha avuto a disposizione un budget di 467mila franchi, ed ha chiuso con un attivo di circa 800 franchi. Ha inoltre beneficiato di un contributo straordinario ed unico di 15mila franchi da parte della Fondazione Ernst Göhner. Il preventivo per il 2018 prevede uscite per 467mila franchi ed entrate per circa la stessa cifra.

Anche se negli anni le finanze del Festival hanno beneficiato di un incremento lento ma costante (aumento dei finanziamenti da parte dell'UFC, del Cantone e degli sponsor privati), il budget è pur sempre insufficiente per raggiungere la professionalizzazione necessaria e richiesta.

Durante la 30ma edizione sono stati presentati 98 film fra lungometraggi e cortometraggi, divisi nelle diverse sezioni e nelle 10 sale cinematografiche a cui Castellinaria fa capo durante la manifestazione. L'affluenza al Festival e la partecipazione ai vari decentramenti cantonali, nazionali e nelle province di Lecco e di Milano con la presentazione del festival al Consolato svizzero di Milano e suscitando l'interesse e la curiosità dei numerosi presenti, hanno fatto crescere gli spettatori di più di 1000 unità rispetto all'edizione 2016, arrivando a 16'815.

L'edizione 2018 si terrà dal 17 al 24 novembre 2018.

(Red)