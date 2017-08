Ceronetti, interprete del nostro tempo

di Manuela Camponovo

Oggi vogliamo fare gli auguri a Guido Ceronetti che il 24 agosto taglierà il traguardo dei novant’anni, anche se lui, insofferente dei rituali e delle convenzioni (mai salutarlo con un “come stai?!”), magari non troverà di che felicitarsi. Ma abbiamo voluto radunare alcuni amici ticinesi per qualche pensiero informale, visto il legame speciale del personaggio con il nostro Cantone: qui, alla Biblioteca cantonale di Lugano, si trova il Fondo di materiali da lui depositato (la mostra con i documenti del Fondo Ceronetti sarà inaugurata alla Biblioteca il prossimo 4 dicembre); molto chiacchierato e a lungo è stato il suo dichiarato desiderio di cercare casa nel nostro territorio, prima per lui, poi per le sue marionette “ideofore” (diversi gli spettacoli anche qui rappresentati); ed è stata, mai dimenticata, una prestigiosa firma del GdP negli anni Novanta con la rubrica “Aria incondizionata”, commentatore illuminato quanto scomodo dei fatti del mondo e della società, con testi che inviava dattiloscritti via fax… Ed ogni incontro a Lugano, anche con le sue particolarità gastronomiche, diventava un’avventura…

i contributi di Diana Rüesch; Moreno Bernasconi; Liliana e Jean-Jacques Marchand; Michele Fazioli; Gilberto Isella; Giorgio Noseda; Renato Giovannoli; Orio Galli e Mario Botta.