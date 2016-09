Affascinante viaggio: immortalità in cinque atti

di Daniela Persico

Oggi la 73a Mostra d’arte cinematografica di Venezia chiuderà i battenti, consacrando nella cerimonia di chiusura qualche grande regista e (almeno ci auguriamo) segnalando anche nuovi autori, capaci di far intravedere il futuro del cinema, mezzo da sempre diviso tra la sua natura commerciale e quella artistica. Ancora una volta, il festival più antico del mondo, ha provato a restituire il panorama cinematografico internazionale passando dai blockbuster americani, come il bel musical La La Land di Chazelle, alla fantascienza-politica di Arrival di Villeneuve, agli acclamati registi che approdano a Hollywood (è il caso di Pablo Larrain e il suo film Jackie che racconta i funerali di Kennedy dal punto di vista della moglie, interpretata con sapienza mimetica da Natalie Portman), agli autori del cinema “da festival” programmato nelle sale d’essai (segnaliamo Un e Vie di Stephane Brizé ma anche Frantz di Ozon), fino ai film di grandi cineasti della contemporaneità che ancora osano sperimentare, arricchendo di nuove sfumature il linguaggio mobile e cangiante del cinema.

Una novità del concorso veneziano di quest’anno è stato infatti “aprirsi” anche a un cinema coraggioso, spesso prodotto fuori dai canonici circuiti di produzione, con mezzi molto ristretti ma con grande libertà espressiva. Maestro ormai di queste modalità quasi artigianali è il regista filippino, Lav Diaz, che con The Women who Left confeziona l’ennesimo capitolo della sua prolifica filmografia, regalando un ritratto umanista e commovente di una donna, che deve ritornare nel mondo dopo essere stata reclusa per quasi trent’anni in un carcere.

L’altra sorpresa arriva dal fronte italiano, che presenta, accanto a due film para-televisivi e molto deludenti, come Piuma di Rohan Johnson e Questi anni di Giuseppe Piccioni, un’opera insolita e radicale come Spira mirabilis di Martina Parenti e Massimo D’Anolfi, sinfonia visiva sul tema dell’immortalità, che merita un approfondimento.

Ideali di “Spira mirabilis”

Tutto ha inizio come in una cosmogonia: dallo schermo nero, rotto dalla luce di repentini e maestosi fulmini, emerge una voce pacata che racconta l’origine del mondo. Siamo in una riserva indiana, dove sopravvive una lingua antica, conosciuta ormai da pochissime persone: Leola One Feather e Moses Brings Plenty, una donna sacra e un capo spirituale, sono il fulcro della piccola comunità Lakota, da secoli resistente a una società che vorrebbe annientarla. Così ha inizio Spira mirabilis, l’opera più ambiziosa e compiuta di una coppia di giovani documentaristi italiani, che con i loro film precedenti hanno puntato l’attenzione sui luoghi del controllo della società contemporanea, da quello accettato comunemente al varco degli aeroporti (Il castello, il loro film ambientato a Malpensa, uscito nel 2011), fino alle presenze dell’esercito e delle sue sperimentazioni, che devastano gli equilibri ambientali e minacciano la sopravvivenza umana (Materia oscura, terribile ronda attorno alla base militare americana di Salto di Quirra in Sardegna, presentato al Forum della Berlinale nel 2013). Dopo un percorso, sia estetico che politico, sui conflitti profondi della contemporaneità, la coppia ha scelto di concentrarsi per il nuovo film sulla spinta positiva che da sempre contraddistingue l’agire umano, qualcosa di difficile da raccontare al cinema, ma che si esplica in esempi concreti sparsi in tutto il mondo. Il bene perseguito dall’uomo, i suoi desideri più alti, il bisogno di agire non soltanto per se stessi ma per lasciare qualcosa agli altri, è il tema che attraversa questo film composito e affascinante, che spazia dalle riserve indiane a un laboratorio in Giappone, dal Duomo di Milano fino allo studio di due artisti/musicisti di Berna.

Strutturato seguendo i quattro elementi della natura (acqua, aria, terra e fuoco) a cui si aggiunge l’aristotelico quinto elemento (l’etere), il documentario scompone i gesti quotidiani di chi lavora inseguendo un ideale. In Giappone, lo scienziato Shi Kubota raccoglie dal mare delle microscopiche meduse e studia il loro mistero: sono l’unico essere vivente ad avere il dono dell’immortalità. In uno studio vicino al bosco e al fiume, Felix Rohner e Sabina Schärer, costruiscono uno strano strumento musicale, l’Hang, le cui vibrazioni aiutano i bambini nati prematuri ad affrontare i loro primi giorni di vita. Nella riserva indiana si celebra un funerale, e si ricordano i giorni in cui si sfidò il Governo americano per mantenere i confini di questa piccola “nazione” e la vita di una civiltà sterminata. Le statue corrose dal tempo del Duomo di Milano, compiono il loro viaggio verso la continua rinascita, grazie al meticoloso lavoro della Veneranda Fabbrica del Duomo, un’associazione che si occupa incessantemente del restauro di un monumento simbolo della Città e della storia di un popolo (questo episodio ha dato vita a un film a sé stante L’infinita fabbrica del Duomo, presentato l’anno scorso al Festival del film Locarno). A fare eco, mitologico e suggestivo, dei gesti quotidiani dei protagonisti, ci sono le enigmatiche parole di Borges, recitate dalla voce suadente di Marina Vlady, il cui volto compare soltanto nel finale, tra le proiezioni di un cinema che scompone l’immagine della diva (ha recitato per Vadim, Godard, Welles, Emmer, Monicelli), fatta di luce e ombre.

Con una regia che articola con sapienza e precisione una progressiva presa di consapevolezza per lo spettatore, all’inizio ignaro di come queste storie lontane possano dialogare tra loro, Spira mirabilis è uno di quei documentari che sembrano interrogarsi più su quale sia la funzione oggi del cinema, piuttosto che soltanto sul soggetto che stanno proponendo. Così questo viaggio attraverso continenti e modi di vivere diversi, è soprattutto una dimostrazione della possibilità di “resistere” alla distruzione del tempo, e ai logorii di un potere che ci vorrebbe sempre meno “in ricerca” e liberi di pensare (e di vedere). Da questa consapevolezza, si muovono non soltanto gli instancabili protagonisti del film, ma anche la coppia di registi – outsider del cinema italiano – vicini nelle loro pratiche cinematografiche a chi scelgono di raccontare, in un continuo specchiamento che è uno dei pregi di un film, fatto della materia dei sogni e dei pensieri più alti. Spira mirabilis, dal 22 settembre nei cinema italiani e in primavera in Svizzera, è una coproduzione tra Montmorency Film (la società di produzione dei due registi) e la bernese Lomotion di Louis Mataré e David Fonjallaz, in collaborazione con Rai Cinema e SRF, Schweizer Radio und Fernsehen. SRF, ha ottenuto il supporto dell’Ufficio federale della Cultura e del Centre d’Art Contemporain Genève, che sta dimostrando una grande sensibilità per il cinema di ricerca, e ha dedicato già un omaggio alle opere precedenti dei due registi.