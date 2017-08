Documentario di un'anima rossocrociata

La pellicola "Gotthard – One Life, One Soul", che narra proprio della più conosciuta rock band svizzera, ha chiuso la 70ma edizione del Festival del film di Locarno.

di Francesca Savoldelli

"Gotthard – One Life, One Soul", documentario su una delle band svizzere più amate, prodotto da Amka Films in coproduzione con la RSI e Bunkerville, è senza ombra di dubbio un regalo che i fan apprezzeranno. Come ci si può aspettare, la colonna sonora è a tinte rockeggianti e, tra i riff melodici e ritmi più aggressivi, vengono mostrate ottime riprese di concerti e vedute dall’alto di estesi paesaggi.

La narrazione parte prima della nascita del gruppo avvenuta all’inizio degli anni ’90, quando i Gotthard si chiamavano ancora Krak, ma, data la possibilità di fare confusione con la droga che andava diffondendosi, sarà il Passo del San Gottardo a dare un nuovo nome. Quanta passione ci vuole per poter emergere nella piccola realtà ticinese e svizzera? Quanto lavoro si cela “dietro le quinte”? A mostrarcelo sarà chi ha svolto un ruolo, piccolo o grande che sia, nella storia dei Gotthard. Ogni componente (o ex) riceve un’esauriente presentazione, a partire dal fondatore ticinese Leo Leoni che all’età di 21 anni decide d’inseguire il suo sogno musicale e con la chitarra in mano parte alla ricerca di un cantante. E lo trova non molto distante da casa sua: è Steve Lee, un tranquillo ragazzo, con un’indimenticabile voce graffiante, “nascosta” dietro la batteria.

Il regista Kevin Merz mostra con precisione l’evoluzione musicale: la band nasce legandosi al genere hard-rock, poi vira verso melodie pop, ma questo cambiamento dà vita a diversi problemi. Normale, le divergenze fanno parte della quotidianità di ogni famiglia e i Gotthard, a differenza di moltissimi gruppi, le superano. Ciò che sarà difficile colmare, sarà la perdita di Steve Lee avvenuta in un tragico incidente nel 2010. Il nuovo cantante Nic Maeder avrà l’arduo compito di sostituire una persona di talento e molto amata.

"Gotthard – One Life, One Soul" dà una risposta alle domande che ogni fan potrebbe porsi, qual è stata la reazione di fronte alla morte di Lee è, di esse, probabilmente la più rilevante. Ma per chiunque sia interessato a conoscere il cammino artistico e umano della band, piuttosto che leggere una scarna e fiacca descrizione su Wikipedia, consiglierei di guardare questo documentario, realizzato in maniera discorsiva e coinvolgente, filmicamente parlando. Mi viene da dire: per fortuna ci sono artisti e registi disposti a raccontare delle storie locali, con anima.

Il Festival di Locarno, partito con "Piazza Grande" (che, tra l’altro, è stato un luogo cruciale anche per la band) è terminato dunque con un altro documentario svizzero. Si chiude così, con precisione, il cerchio della 70esima edizione.