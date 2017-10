"Full Metal Mind" in anteprima svizzera

Si svolgerà questa sera alle 20.30 al Cinema Lux di Massagno l'anteprima svizzera del film di Mirko Aretini "Full Metal Mind". Si tratta di un atipico docu-film incentrato sulla paura recondita dell'uomo e quanto ognuno di noi, prima o poi e indipendentemente da chi siamo e cosa facciamo, arrivi ad esserne irrimediabilmente coinvolto.

Non è un'analisi scientifica o che vuole dare risposte assolute, ma bensì un ritratto umano in relazione a ciò che accomuna tutti e con cui ognuno di noi deve prima o poi farci i conti: 13 personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo raccontano, come un'intima confessione, il proprio rapporto con la paura dell'uomo oltre l'artista e viceversa.

Una produzione Svizzera del 2017 prodotta da Silvano Repetto, con un cast d'eccezione tra cui Ascanio Celestini, Francesco Tesei, Paolo Rossi, Gino Strada, Nicolai Lilin, Daniele Finzi Pasca, Goran Bregovich, Paolo Villaggio, Andrea Zurlini, Alessandro Bergonzoni, Mogol, Giorgio Nardone, Jacopo Fo.

(Red)