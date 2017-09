Leone d'oro a "The Shape of water"

Il Leone d'oro per il miglior film della 74ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia va a "THE SHAPE OF WATER" di Guillermo Del Toro (USA). Si tratta di una vera e propria favola-musical che incanta e fa sognare. Un capolavoro di musica, mistero, fumetto noir e sentimenti che guarda già di diritto anche agli Oscar.

Il film con Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg e Octavia Spencer ci porta negli Stati Uniti del 1963 in piena guerra fredda dove è racchiuso un misterioso uomo-pesce. Il film ci porta appunto in un laboratorio del governo americano che sembra disegnato per un fumetto di supereroi. Qui troviamo Elisa (la straordinaria attrice inglese Sally Hawkins) algida e sexy allo stesso tempo.

Una donna delle pulizie muta ("la principessa senza voce") che, con efficienza, va su e giù per il laboratorio insieme alla sua amica di colore Zelda (Octavia Spencer). Ma in questa struttura, dove a comandare la sicurezza è il cinico Strickland (Michael Shannon), vive una creatura mostruosa quanto affascinante, (identica al Il mostro della laguna) un dio- pesce-antropomorfo che alla fine riesce a comunicare ed anche amare, riamato, l'impacciata Elisa. Lei comincia a portare di nascosto al 'mostro' delle uova, di cui l'uomo-pesce è ghiotto, ma poi tra la donna e anfibio nasce qualcosa di più profondo come capita a chi si trova, anche se per motivi diversi, ai margini della società. Un amore che, teneramente, è anche consumato in tutta la sua pienezza (per farlo la coppia deve riempire un bagno della giusta acqua).

The Shape of Water tratta ''di vari argomenti - aveva detto il regista de Il labirinto del fauno in conferenza alla presentazione del film al Lido -. Si balla, si fa sesso e c'è anche una deriva politica, quella dell'amore che vince sulla paura. Certo c'è anche la favola della 'Bella e la bestia', ma qui non nella versione puritana. Elisa fa sesso, si masturba, e tutto questo in modo naturale''. E ancora il regista messicano: ''Il modo migliore per raccontare le cose, anche quelle serie, è la favola. Verso le favole gli adulti non hanno difese. Appena gli dici 'c'era una volta' tutti si lasciano andare''.

Tutti i premi della 74ma Mostra

Ecco l'elenco dei premi ufficiali della 74/ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. La Giuria di Venezia 74, presieduta da Annette Bening e composta da Ildikó Enyedi, Michel Franco, Rebecca Hall, Anna Mouglalis, David Stratton, Jasmine Trinca, Edgar Wright e Yonfan dopo aver visionato i 21 film in competizione ha deciso di assegnare i seguenti premi:

- LEONE D'ORO per il miglior film a: THE SHAPE OF WATER di Guillermo Del Toro (USA)

- GRAN PREMIO DELLA GIURIA a: FOXTROT di Samuel Maoz (Israele, Germania, Francia, Svizzera)

- LEONE D'ARGENTO per la migliore regia a: Xavier Legrand per il film JUSQU'À LA GARDE (Francia)

- COPPA VOLPI per la migliore attrice a: Charlotte Rampling nel film HANNAH di Andrea Pallaoro (Italia, Belgio, Francia)

- COPPA VOLPI per il miglior attore a: Kamel El Basha nel film THE INSULT di Ziad Doueiri (Libano, Francia)

- PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a: Martin McDonagh

per il film THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI di

Martin McDonagh (Regno Unito)

- PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a: SWEET COUNTRY di Warwick Thornton (Australia)

- PREMIO MARCELLO MASTROIANNI a un giovane attore/attrice emergente a: Charlie Plummer nel film LEAN ON PETE di Andrew Haigh (Regno Unito)

- LEONE DEL FUTURO - PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA

"LUIGI DE LAURENTIIS" a: JUSQU'A' LA GARDE di Xavier Legrand (Francia) nonché un premio di 100.000 USD, messi a disposizione da Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentiis, che saranno suddivisi in parti uguali tra il regista e il produttore.

