Una passione infinita per l'universo

di Marco Zucchi

Valerio Jalongo, regista italo-svizzero residente nel Malcantone, ma professionalmente attivo soprattutto in Italia, ha speso cinque anni di lavoro sulle tracce di una chimera come la bellezza della scienza. Per scovarla è andato nel più grande tempio laico della ricerca sperimentale, il celeberrimo CERN di Ginevra. Ne è uscito il documentario filosofico Il senso della bellezza, prodotto dalla ticinese Amka Films e dalla RSI, da ieri nelle sale della Svizzera italiana. Abbiamo parlato di questo lavoro con Jalongo, che oggi sarà al Palacinema di Locarno (ore 18) e al Cinestar di Lugano (ore 20.30) ad introdurre la proiezione, poi domenica sarà al Forum di Bellinzona (ore 18).

In che senso la scienza è esteticamente “bella”?

Quando parliamo della scienza fondamentale, la cosa sorprendente è che le formule e le leggi della natura hanno una loro semplicità, una loro essenzialità. Ma la bellezza della scienza, che ho cercato di raccontare al CERN, è anche nella necessità di mettere insieme così tanti scienziati per arrivare alla verità. Siamo di fronte a domande talmente complesse che nessun singolo Paese potrebbe affrontare l’impresa da solo. L’emozione da cui è partito il film è quella che ho vissuto quando sono sceso nella caverna e ho trovato gli enormi rivelatori di particelle: non somigliano a nulla di quello che abbiamo sotto gli occhi quotidianamente, sono qualcosa di quasi trascendentale. In fondo, in quel luogo abbiamo veramente la macchina più grande mai costruita dall’uomo: 27 chilometri di anello che vengono tenuti a 270 gradi sotto zero, più quei quattro rivelatori enormi. Guardandoli non può sfuggire la loro bellezza.