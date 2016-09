Con i libri trasmetteva senso civico

di Ottavio Lurati

Sapeva fermarsi non solo sui particolari e sulle cose esterne. Mario, che ci ha lasciati in questi giorni, sapeva andare dritto al cuore delle cose e delle situazioni: non solo la Leventina bensì il Ticino intero deve molto a Mario Fransioli.

Lascia opere notevoli, costruite con grande serietà, frutto di lunghi, sapienti esami dei documenti. E sono opere percorse da un vivo interesse per l’uomo e per la forza della vita comunitaria dei secoli scorsi e fino all’altro ieri. Unita nella comunità, la gente sapeva come reagire all’individualismo che oggi, invece, spesso continua a venir su ad oltranza e smarrisce molti individui.

Percorrere le pagine di Fransioli comportava sempre un aumento del senso civico, uno stimolo ad aderire allo spirito di comunità e al concorde convivere. Tra le sue pubblicazioni, ecco lo splendido volume sugli ordinamenti giuridici leventinesi, uscito nel 2006: intreccia storia della gente, struttura degli statuti e anche la quotidianità di vita degli alpigiani e dei somieri che volevano fosse sancito in modo chiaro, coerente il funzionamento del lavoro. Tutti, poi, leventinesi e sottocenerini siamo affezionati alle vivide pagine su Dalpe: tutta una gamma di idee nuove percorre il volume. Citiamone almeno alcune, come la forza, nella Leventina del Seicento e del Settecento, delle scuole cappellaniche. Le piccole aule in cui il cappellano insegna ai ragazzi (talora ci sono anche delle fanciulle) a leggere e scrivere hanno un merito grosso: mandano in giro nel mondo i nostri emigranti in modo tale che non siano sprovvisti di capacità di lettura. Così non sono ad esempio facile preda di ingannatori e furbastri. Il saper scrivere e far di conto sottrae in buona misura l’emigrante alle astuzie dei tanti "furbi" che già allora corrono la terra.

E vi sono le vicende legate alla grande davvero audace realizzazione della galleria del San Gottardo, con i minatori che hanno il loro linguaggio e sono uniti anche dal comune timore del poian, il gas che esce dagli scavi e avvolge di torpore gli operai. Con la ferrovia vi è tutto un enorme impatto di vita, di costumi, di mutamento del territorio e delle sue funzioni. Un fatto che avrà riflessi analoghi, ai nostri giorni, con la Neat.

Quanto al passato, riesce molto interessante rilevare l’impegno con cui i leventinesi rispettavano la legge e si adeguavano a quel diritto che spesso avevano dettato loro stessi ai notai che magari venivano su dalla Lombardia. Vedi le minute, precise regole emanate sulle degagne, sul lavoro dei somieri (che, diciamolo solo d’inciso, è parola che abbiamo dato all’italiano regionale lombardo).

Era costante, in Mario Fransioli, sia la serietà di lavoro e l’approfondimento dei documenti d’archivio sia la intensa vicinanza alla gente d’oggi. Era vicino alla gente non solo sulle (pur utili) carte del passato bensì nel contatto vivo con gli abitanti della sua Leventina. Sì che si spiega l’unanime cordoglio suscitato dal diffondersi della notizia della sua scomparsa.

Nelle sue pagine le notizie si intrecciano, da quella che riguarda il fatto che gli alleati di Uri (ossia gli altri Cantoni primitivi) erano tenuti ad intervenire in soccorso a Uri non appena la minaccia milanese superasse il Piottino (Platifer) a quella che vedeva, all’inizio del matrimonio, il marito assegnare alla moglie la Quartina, una porzione di terreno che fosse di sua diretta proprietà e su cui la donna poteva contare in caso di vedovanza.

Ci si interrogava spesso (persino al telefono) sul significato che poteva avere una certa località. Perché Piumogna, perché Tremola o Madrano (sulla cui archeologia ha lasciato pagine definitive)? E si riconosceva l’aspirazione della f- che passava ad h- e poi era sostituita da p-, sì che quella zona dell’alpe di Piumogna che tanto gli stava cara, si ragguagliava al latino flumen, analogamente a come l’antica aspirazione della s faceva e fa comparire, nella zona di Piora, un’altura che oggi diciamo Camoghè e che era detta in passato Camohéé; era in origine insomma il Camossè, il posto battuto dai camoss.

Si discorreva di cose varie, anche di problemi attuali legati ai giovani (con cui aveva ampio contatto come insegnante prima ad Airolo poi ad Ambrì, alla Scuola Media della Leventina). Si rifletteva insieme su molte cose, compresi i valori civili e religiosi che la Leventina ha mantenuto in modo assai ampio.

Senza sbavature e nostalgismi, Mario Fransioli ha contribuito a documentare a fondo molte cose della Leventina: ticinesi, svizzeri italiani e lombardi gliene sono profondamente grati.