"Condividere la musica: un privilegio"

di Enrico Parola

Saranno cinque giorni intensi e spettacolari, tutti nel segno di Schubert, di Mozart e della Mozart. Ma prima delle sinfonie dei due austriaci risuonerà domani al LAC, primo brano in assoluto, il Concerto K 503 di Amadeus. Solista, accompagnato da Bernard Haitink e dall’orchestra Mozart, sarà Paul Lewis, britannico nato a Liverpool quasi 46 anni fa (li compirà il 20 maggio). In questi giorni sta perfezionando l’interpretazione del concerto lavorando e confrontandosi con Haitink.

Che cosa si impara quando si fa musica con un maestro dell’esperienza e della profondità di Haitink?

Penso che la lezione che più mi sta comunicando è che l’essenziale è ciò che importa veramente; so che detta così può sembrare una frase ovvia, ma non è affatto ovvio metterla in pratica; Haitink lo fa, andando dritto al cuore del senso musicale: per me è una grande fonte di ispirazione.

Come riesce a ispirarla?

Lui trasmette le sue idee con una chiarezza assoluta; è talmente grande che ti dà sempre la sensazione che la sua ipotesi interpretativa sia giusta, tutto ciò che fa in ogni passaggio ti risulta convincente.

Qual è la sua visione del Concert K 503?

Questo è uno dei miei concerti mozartiani preferiti, ed è uno dei più belli scritti da Amadeus. È anche uno dei più ambiziosi e imponenti; ed è sicuramente il più “sinfonico” tra tutti e ventisette: lo si sente subito, fin dalle prima battute dove il tema viene esposto a piena orchestra; allo stesso tempo riesce a intessere un dialogo quasi cameristico tra le sezioni e ha momenti di grande intimità; il secondo movimento è di una struggente tenerezza, l’ultimo movimento riesce ad essere anche divertente, umoristico. Considerando tutto ciò, vede come sia difficile descrivere in modo sintetico questo grande concerto? È forse un’altra prova della sua vastità.

Come ha incontrato la musica?

Non vengo da una famiglia musicale, ma vicino a casa, proprio svoltato l’angolo della mia via, c’era una libreria musicale; una volta, non mi ricordo neanche perché, decisi di entrarci e iniziai a vedere le tante registrazioni lì custodite; incuriosito ne iniziai ad ascoltare qualcuna e subito mi si aprì un mondo. Il mio ingresso nel mondo musicale fu divertente perché lo stavo esplorando da solo, con le mie forze e spinto solo dalla mia curiosità. Poi chiesi ai miei genitori di portarmi ai concerti della Filarmonica di Liverpool.

Perché decise di suonare il pianoforte?

Perché tra tutte le registrazioni ascoltate quelle che mi avevano affascinato di più erano state incise da due grandi pianisti, Wilhelm Kempff e Alfred Brendel. Alla scuola che frequentavo però non c’era la possibilità di studiare pianoforte, così provai col violoncello; ma ero un disastro e quei primi passi furono terribili. Fortunatamente a 14 anni passai alla Chetham’s School a Manchester, dove potei passare al pianoforte, e dopo quattro anni andai a studiare a Londra, alla Guildhall School. Fu lì, in una masterclass, che incontrai per la prima volta Alfred Brendel.

Lei ne è stato allievo: che cosa le ha insegnato?

È un po’ come parlare di ciò che imparo da Haitink: quando frequenti un così grande musicista è impossibile sintetizzare in poche parole i suoi insegnamenti, descrivere come il suo modo di vedere, vivere e comunicare la musica pian piano diventa anche il tuo. Era affascinante discutere con lui dei brani, dell’interpretazione, e poi sentire come alla tastiera sapesse rendere esattamente quello che aveva indicato a parole; non è solo un grande pianista, è un musicista a tutto tondo. Certo, non fu subito facile: la prima volta che mi invitò a casa sua lavorammo per cinque ore sulla Dante-Sonata di Liszt, analizzandone ogni battuta. Alla fine non ero in grado si suonarne una sola nota! Ci misi un po’ a metabolizzare il suo stile e a capire come stare davanti a lui.

Quando ha deciso che la musica sarebbe divenuta la sua professione?

Non ho mai pensato coscientemente: adesso divento musicista, adesso faccio della musica il mio lavoro; è tutto venuto spontaneamente: la musica mi ha conquistato e io, giorno dopo giorno, non ho fatto altro che assecondare questo fascino e farmi prendere sempre di più; la musica è diventata il mio lavoro quasi inavvertitamente, semplicemente restando sempre un elemento centrale, dominante e bellissimo della mia vita. Mi sento un privilegiato a poter vivere di una passione così appagante.

Come ha capito che oltre al desiderio c’era la concreta possibilità di fare il musicista?

Più che talento, concorsi e altre occasioni, se proprio devo indicare un aspetto che mi faceva capire che avrei potuto intraprendere la carriera di concertista era questo: volevo non solo suonare ma farlo in pubblico, mi piaceva tantissimo condividere quello che la musica suscitava in me.