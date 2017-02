Così parlavano (e vivevano) i nostri nonni

Di Claudio Mésoniat

Ecco un libro molto speciale perché prima ancora che da leggere è da guardare e prima ancora che da guardare è da ascoltare. Non è un libro per bambini, con la figura grande della mucca che quando giri la pagina ti baritoneggia il suo muggito. È un libro per grandi. Tutti, o solo quelli che hanno il pallino della lingua e del dialetto? Lasciamo aperta la domanda. Dopo la presentazione mi direte. E incominciamo con un catalogo di altre domande che vi daranno un’idea dello spettro tematico del volume.

Di cosa ci parlano

Come parlavano i nostri nonni o bisnonni (a seconda dell’età di chi legge)? Che filastrocche usavano le mamme di ottant’anni fa per mettere a letto i loro bambini? E i nostri antenati di Cimadera potevano capirsi, nei loro dialetti, con quelli di Fusio, Quinto, della val Pontirone, di Breno o di Muggio? Come litigavano tra loro i politici degli anni Venti nei Consigli comunali? E i vicini della degagna di Doro con quelli di Cala? Di che fede vivevano? Che paure ossessionavano i pastori isolati sugli alpeggi per mesi o i contrabbandieri che portavano il caffè in Italia dalla valle di Campo? Come cacciavano la lepre i contadini di Cavagnago? Quando Locarno diventò così famosa da non essere più confusa, all’estero, con Lugano?

Domande cui troverete gustosi elementi di risposta in questo Stori, stralüsc e stremizzi, titolo accattivante, allitterato e quasi cabalistico, che traduciamo alla buona con “Storie, fulmini e spaventi”; il sottotitolo, Registrazioni dialettali nella Svizzera italiana (1929), dirada un poco incubi e misteri. Vorrei affidarne la presentazione, con l’aiuto del nostro estroso poligrafico Carletto, più alle immagini e ai testi citati che non alle mie parole. Quanto all’ascolto vero e proprio, non possiamo che rimandarvi ai due CD inseriti nel volume, perché purtroppo la soluzione del CD-trailer accluso ad ogni copia del giornale ci costerebbe un patrimonio… Cominciate a dare un occhio alle fotografie (tutte estratte dal libro). Non sono immagini di repertorio e di corredo ornamentale. Si riferiscono ai temi trattati, quando addirittura non inquadrino i protagonisti dei racconti.

Come nasce questo affascinante libro? Si tratta di un’impresa iniziata la bellezza di novant’anni fa e giunta a compimento solo da pochi mesi con la pubblicazione del nostro volume. Novant’anni non perché qualcuno si sia addormentato sulle carte, come vuole l’atavica leggenda popolar-ticinese sul troppo spesso e ingenerosamente vituperato Vocabolario dei dialetti (che qui peraltro c’entra solo tangenzialmente). In realtà ci fu una lunga pausa tra l’inizio dei lavori ad opera di due linguisti, mobilitati a suo tempo dall’Archivio fonografico dell’università di Zurigo, e la digitalizzazione di quelle tracce sonore in vista dell’odierna prima edizione organica delle quaranta registrazioni originali da parte di due giovani ricercatori, sempre al servizio dell’Archivio zurighese. La ticinese Camilla Bernardasci, insieme a Michael Schwarzenbach, ha dunque ripreso idealmente il testimone dalle mani di un altro linguista ticinese dell’epoca, Silvio Sganzini, che con Oscar Keller eseguì le macchinose registrazioni del 1929. L’aggettivo non è sprecato.

Chi e come li registrò

Come si registravano i suoni e le voci a metà degli anni Venti? Con un’incisione su disco di cera attraverso un grammofono a motore dotato di microfono elettrico. Apparecchiatura mastodontica e molto cara, che neppure l’Archivio di Zurigo aveva in dotazione (e di cui non esistono più né modelli né immagini). Nel ’29 giunse a Bellinzona, su un vagone speciale del treno, il professor Doegen di Berlino con la sua voluminosa installazione, e in tre locali dell’ex stabile della Posta, tra il 14 e il 17 ottobre, si procedette alle incisioni (c’è da immaginarsi lo stato d’animo dei “parlanti”, senza scampo al “buona la prima”). Per chi ne sia curioso, precisiamo che dal 1948 l’Archivio zurighese poté disporre di assai più maneggevoli e performanti registratori a filo magnetico (Webster Wire Recorder); e a partire dal 1957 entrarono in servizio i meno antidiluviani apparecchi a nastro magnetico (Revox).

Chi erano i parlanti

Personaggi locali, scelti anzitutto in modo da coprire il patrimonio dialettale di ogni distretto. Sono 32 le varianti (due grigionesi) di dialetto svizzero italiano che il lettore potrà ascoltare sui CD allegati. I parlanti prescelti sono molto spesso insegnanti e altrettanto spesso –anche allora la politica si infilava dappertutto– militanti politici del partito liberale radicale (compensati, a buon conto, da un paio di parroci…). Furono individuati da Silvio Sganzini e Oscar Keller. Dovettero ideare dei brevi testi espressivi non solo della parlata ma anche dei modi di vita e della cultura locale (di qui il valore etnografico, oltre che linguistico delle registrazioni del ’29), che avrebbero poi letto davanti al marchingegno del professor Doegen. Oggi, come saprete, gli studiosi che continuano questo lavoro di registrazione della memoria si avvalgono di metodi meno ingessati, come quelli dell’intervista o della conversazione guidata.

I testi trascritti e tradotti

Che testi troverete nel volume? Una gran varietà di testimonianze: da racconti e dialoghi, in prosa, a poesie, da filastrocche a vere e proprie canzoni. Camilla Bernardasci e Michael Schwarzenbach ve li presentano in trascrizione ortografica e in traduzione italiana (cui ha collaborato anche il Centro di Dialettologia e di Etnografia di Bellinzona, nella persona di Mario Frasa), nonché in trascrizione fonetica (per addetti). In tutto, 94’ di registrazione trascritti in circa 200 pagine.

I pochi brani riprodotti in questa pagina (che per facilitare la comprensione citiamo nella traduzione italiana, con l’eccezione di un breve assaggio di dialetto locarnese) possono darci solo una pallida idea della ricchezza di ambienti, temi, schegge di vita e di cultura racchiusi nello scrigno di Stori, stralüsc e stremizzi.

Certo, i linguisti troveranno pane per i loro denti, da termini dialettali finora sconosciuti a patrimoni onomastici inesplorati; ma non c’è bisogno di essere linguisti per andare a cercare (come chi scrive ha fatto d’acchito) la parlata della propria valle e scoprire se “ci capisco ancora qualcosa”. Per chi di dialetto locale fosse digiuno, l’ascolto di suoni arcani e melodiche prosodie varrà come immersione nella musica dolce, a volte, e a volte aspra della colonna sonora di un viaggio a ritroso nella storia del nostro Paese, prezioso per coglierne alcune radici culturali profonde, fissate nelle loro espressioni otto-novecentesche.