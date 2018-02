Di abiti, lustrini e mariti…

SPECIALE SANREMO - Se tuo marito è un Trussardi, scivolare sugli abiti di Sanremo è vietato. E Michelle Hunziker, con il suo Tomaso che la guardava, non ha sbagliato.

Partiamo da una premessa: se tuo marito è un Trussardi, scivolare sugli abiti di Sanremo è vietato. E lei, Michelle Hunziker, con il suo Tomaso che la guardava (e fotografava seduto dalla platea con il suo i-Phone come un qualsiasi marito orgoglioso avrebbe fatto), non ha sbagliato. Giocava in casa, direte. Sì, ma della Clerici di qualche anno fa (tra)vestita da struzzo ho ancora gli incubi.

Tutt’altra storia ieri sera: la bella Michelle è scesa dalle scale alle 21.15, splendida in un lungo e fasciante abito nero firmato da Giorgio Armani, arricchito di strass sui polsi e con una profonda – ma non volgare – scollatura. Si dice che il maestro abbia corretto personalmente i bozzetti degli abiti che la presentatrice ha indossato nella prima serata sanremese. I lunghi capelli biondi lasciati sciolti sulle spalle, Michelle ha incantato il pubblico. Ma oltre che bella e simpatica, la svizzera è anche brava. Nessuna sbavatura, nessun tentennamento né strafalcioni (che spesso sono di casa sul palco dell’Ariston).

Brava Michelle, bella e brava!

Claudio Onorati/ANSA via AP

PS: La Hunziker in attesa di presentare il secondo concorrente in gara, l’affezionatissimo di Sanremo Ron, ha salutato dal palco la sua famiglia, con tanto di dichiarazione al marito: “Sei così bello che ti risposerei”. Cara Michelle, anche qui hai fatto centro. E noi non possiamo che concordare con te.

PPS: Baglioni resta Baglioni, il talento di “quella sua maglietta fina” che ha fatto da sfondo ad almeno un lento di ognuno di noi nella vita. Però Fiorello è la vera anima della prima serata. Apre lo show in scioltezza – gestendo pure il fuoriprogramma dell’invasore sul palco – e toglie a Baglioni, così preoccupato a sistemarsi quel papillon che proprio non vuole sapere di stare dritto al suo posto, la scena dell’Ariston.

(MS)