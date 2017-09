DIORIO: i Botta sulla rive della Neva

di Orio Galli

Se nelle ultime due puntate ho raccontato di Giambattista (sacerdote) e di Francesco (scultore), ora è la volta di chiudere con i loro numerosi fratellastri, figli di secondo letto di mio trisnonno Giuseppe Botta: tutti maschi, tranne loro sorella, mia bisnonna Mariannina (1828–1905), e quasi tutti, come Francesco, emigrati nell’800 a San Pietroburgo. Di Angelo (1830–1862), l’unico che a quanto sembra non sia partito dal Ticino, so che è morto — chissà mai perché — a Bellinzona. Di quattro altri nati — due femmine e due maschi — vissuti pochissimo, ho trovato solo un nome, e al massimo due date: quelle di nascita e di morte. Gli altri maschi, tutti nati a Rancate, ed emigrati in Russia, furono: Abbondio (1822–1899), Luigi (1826-1894), Grazioso (1833–1898), Alessandro (1837–1902), Valente (1845–1901), Siro (1846–1872).

(Lettera su carta intestata e biglietto da visita dell’atelier Botta)

L’atelier dei fratelli Botta a San Pietroburgo

A San Pietroburgo, i fratelli Botta rilevarono a inizio anni Quaranta il magazzino di marmi e l’atelier di scultura di Stefano Maderni (1780–1843) di Capolago.1 Tutti i Botta morirono a Rancate, tranne Grazioso e Siro deceduti a San Pietroburgo dove esisteva anche la tomba di famiglia nel cimitero in fondo alla prospettiva Nevskji. Nell’atelier lavorarono Grazioso, Abbondio, Luigi, Valente, Alessandro e Siro; e, all’inizio, forse anche Francesco. Quasi tutti i fratelli avevano frequentato a Milano diversi corsi all’Accademia di Brera.2 E forse anche la più vicina scuola per scultori e lapicidi a Viggiù.

Oltre che munifici benefattori del Comune di Rancate (asilo, scuola, chiesa…) almeno due di loro, Abbondio e Alessandro, furono anche sindaci per un certo periodo del villaggio natale. Nella città sulla Neva e pure, secondo un documento, in una loro succursale a Mosca, i Botta realizzarono soprattutto lapidi e sculture per monumenti funebri.3 Con la scomparsa dei fratelli Botta a fine secolo l’atelier rimase comunque ancora in attività sotto il loro nome e, secondo certi documenti, con la presenza a S.P. ancora fino al 1911(ma forse addirittura fino allo scoppio della “Rivoluzione del 17”) di alcuni loro discendenti, con il cognome nel frattempo trasformatosi in Botto.