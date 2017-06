DIORIO: i Galli della "Vecchia Posta"

di Orio Galli

Avevo circa dodici anni e frequentavo la seconda Ginnasio. Mio padre, sulla base di alcune indicazioni ottenute da una sua anziana cugina di Besazio, Orsolina Caslani (1893–1980), –“memoria storica”della famiglia –, mi fece disegnare due “alberi”: uno dei Galli (con un ramo Caslani), e un altro dei Botta di Rancate agganciato ai Galli.

Quando qualche anno fa ho cominciato a interessarmi ai miei antenati son saltati fuori questi miei disegni giovanili. Anche se imprecisi e incompleti in quanto a date e nomi, con questi miei “reperti storici” mi sono recato un giorno a Lugano presso l’Archivio diocesano. Una prima volta nella vecchia sede di via Lucino. In seguito nel nuovissimo e funzionale spazio appositamente creato nei sotterranei del Palazzo vescovile a Lugano. Lì ho potuto farmi ricostruire gran parte degli alberi genealogici della mia famiglia Galli di Besazio e di quella di mia bisnonna paterna Marianna (Mariannina ) proveniente da un ramo dei Botta di Genestrerio arrivato a Rancate con Giuseppe Botta (mio trisnonno) a inizio Ottocento.

Genealogie

Dai documenti che sono riuscito a rintracciare, il ramo dei “miei” Galli risulta attestato a Besazio a partire dal Settecento. La famiglia sarebbe giunta da Clivio, villaggio situato tra Saltrio e Viggiù appena di là dal confine italo svizzero. Tre famiglie Galli – oltre alla mia – erano presenti a Besazio sino al secolo scorso. Due di queste si sono nel frattempo estinte. Dell’altra famiglia Galli ancora esistente (quella del Felice, per moltissimi anni segretario comunale) ringrazio qui suo nipote Giorgio (1938) per le preziose informazioni fornitemi e per la generosa messa a disposizione di alcune rare fotografie.

Capostipite accertato della mia famiglia risulta un Giovanni nato intorno al 1655 e morto il 17.12.1728. Questo mio avo si sarebbe sposato intorno al 1689 con tale Maria Moncini (ca.1650 – 27.12.1745). Sulle generazioni succedutesi non credo dover soffermarmi dopo aver però notato come in ognuna di esse, fino ai nostri giorni con mio figlio Giovanni (1971), c’è stato almeno un Giovanni. (In una generazione ho trovato addirittura una Giovanna).

(copertina del registro di famiglia)

Mio bisnonno Giovanni Battista Galli (22.11.1827 – 12.5.1895), figlio di Carlo Giovanni e di Teresa Biondi di Coldrerio, si sposò il 9.2.1860 con Marianna Botta (13.12.1828 – 27.2.1905) figlia di Giuseppe Botta e di Teresa Quattropani. Battista ebbe due fratelli maschi maggiori: Francesco e Domenico; e un fratello e due sorelle minori: Pietro, Angela e Ursula. Di questi suoi fratelli e sorelle ho scoperto ben poco. Solo di Domenico, nato nel 1825, secondo alcune annotazioni nel “Registro” della nostra famiglia (1891) si deduce di un suo trasferimento nel comune di Saltrio dove si sarebbe imparentato con dei Bai di quel luogo. Di Saltrio ho ricordi di quando da piccolo vi andavo a piedi coi nonni a far visita a certi loro parenti. Erano dei Bai: Pompeo e sua figlia Giannina. Solo poco tempo fa sono venuto a sapere che Giannina era la madre di Gualtiero Gualtieri: giornalista e scrittore, già seguitissimo conduttore della trasmissione radiofonica “Millevoci nella Notte” su Rete1 della RSI.

Nella famiglia di mio bisnonno ci fu anche un parto gemellare. Il 28.3.1864 Marianna mise al mondo Giovanni Francesco e Savina Graziosa. Il bimbo se ne andò subito in cielo mentre Graziosa morì giovanissima nel 1878; stranamente a Rancate dove forse si trovava a servizio da uno degli zii Botta. Di lei è rimasto solo un album di disegni a matita che sembrano di mano ben più sicura di quella di una ragazzina quattordicenne. Commovente.

Giovanni Battista Galli

Mio bisnonno, chiamato più semplicemente Battista, portava altri due nomi: Clemente e Ferdinando. Di professione falegname (arnesi e manufatti di questo suo mestiere sono stati rintracciati nella casa paterna) doveva essere un “notabile” del Comune di Besazio, villaggio del quale fu pure sindaco, rappresentante politico d’area conservatrice cattolica. Intorno al 1870 il bisnonno si fece costruire la casa che venne più tardi chiamata “Vecchia Posta” perché in questa imponente costruzione, sorta fuori dal vecchio nucleo del villaggio, venne aperto nel 1874 il primo ufficio postale del paese.

Di fronte alla “Vecchia Posta” esisteva già nella proprietà Bustelli una stalla per il cambio dei cavalli. Nella nuova dimora il bisnonno gestì pure un’osteria. Del piano terra di questa casa conservo ancora il ricordo (anni Quaranta del secolo scorso) di una capace cantina con grandi botti e tini per vinificare. Circa duecento metri più a valle, lungo la cantonale, oltre ad alcuni terreni vignati il bisnonno possedeva anche un grotto che porta la data 1862.

Dell’ufficio postale Battista Galli fu gerente dalla sua apertura nel 1874 fino all’anno del suo decesso avvenuto nel 1895. Gli succedette per due anni la figlia Luisa/Luigia, “zia Bigia” (1968 – 1946) e in seguito, fino alla morte, la nuora Olimpia Maderni (18.3.1871 – 5.3.1944).

Olimpia, che aveva sposato il fratello maggiore di mio nonno, prof. Giuseppe Galli (1862 – 1928), proveniva da una illustre casata di Capolago: famiglia discendente da quel Carlo Maderni che contribuì, con altri “maestri comacini”, all’edifica–zione della Roma barocca del Seicento. Giuseppe (“zio Peppino”) e sua moglie Olimpia non ebbero figli. Di Olimpia ho solo un ricordo di quando non avevo ancora compiuto tre anni: il ricordo del suo funerale.

(uno scorcio della Campagna Adorna visto dalla Vecchia Posta)

Prima dei Galli i Botta

Ma prima ancora, per capire perché mio nonno Angelo Galli (1871–1947) e suo fratello Giovanni (1866–1902) fossero partiti da Besazio intorno al 1890 per San Pietroburgo, ho ritenuto indispensabile indagare almeno un po’ nella storia di questi “miei” Botta. Insomma, di quella dei fratelli di mia bisnonna (mamma di mio nonno) Marianna Botta (1828–1905).

Sapevo che su questi loro zii, già presenti da alcuni decenni nella città sulla Neva, si erano in un primo tempo appoggiati i due Galli quando partirono per la Russia intorno al 1890. La prima cosa che quindi ho fatto circa quattro anni fa è stata quella di digitare sul computer la parola Rancate. E dopo alcuni personaggi tra i più illustri di questo villaggio: Carlo Fontana, architetto (1638–1714), Grazioso Rusca, scultore (1757–1879), Ernesto Rusca, pittore (1862–1947)… con mia grande sorpresa mi sono apparsi in ordine cronologico ben cinque fratelli Botta: Francesco (1820–1903), Luigi (1826–1894), Grazioso (1836–1898), Alessandro (1837–1902) e Valente (1845–1901). Tutti artigiani–artisti: architetti, stuccatori, scultori. A questi Botta di Rancate trovati in internet vanno poi aggiunti – oltre alla già citata unica femmina Marianna – quattro altri fratelli: Giovanni Battista (1819–1871), Abbondio (1822–1899), Angelo (1830–1862) e Siro (1846–1872). Insomma, una numerosa prole avuta in due matrimoni da questo mio trisnonno.



Dapprima nel 1816 Giuseppe Botta prende per moglie Angela Calderari (1798–1921) dalla quale avrà Giovanni Battista e Francesco. Dopo la morte di Angela, avvenuta per parto, questo mio trisnonno si risposa nel 1822 con Teresa Quattropani (1802–1888). E, senza “perdere un colpo”, con la seconda moglie metterà al mondo, dopo i primi due, ancora ben otto figli! Ma di tutti questi zii di mio nonno, emigrati in gran parte in Russia nell’Ottocento, avrò cose interessanti da raccontare nelle prossime puntate.