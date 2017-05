DIORIO: San Pietroburgo e i primi ricordi

di Orio Galli

Inverno di due anni fa.

Mi sono ricordato di Valeria (1939); di Marco (1942), e di Giorgio (1947): i suoi due fratelli. E di quando, già settant’anni fa, andavo a giocare da loro a Besazio nel grande parco di Villa Battaglini. Ogni tanto arrivavano da Milano con i genitori a trascorrere qualche giorno dalla nonna, Rita Battaglini Gelmini. Ho cercato nel computer sulle “pagine bianche” di Milano: Valeria Massarani Battaglini. Ne è uscita una sola: non poteva essere che lei. Ho composto il numero telefonico: - Sono Orio, Orio Galli, Besazio. Ricordi? - Le ho chiesto dei fratelli; e dei due più giovani cugini, figli di suo zio, Peppi Battaglini, proprietario della storica libreria a San Babila e presidente per anni dell’Associazione librai italiani. Di Marco ho saputo che è morto nel 2013. Mi ha poi detto che non le è rimasto molto interesse per la vita; e che da quando ha smesso di lavorare non usa più il computer. Così le ho inviato una lettera, rigorosamente scritta a mano. Un giorno di gennaio mi ha telefonato, durante mezzogiorno. Voleva solo dirmi che era rimasta molto impressionata dalla mia calligrafia che aveva trovata identica a quella di sua nonna Rita! Stavo pranzando con mia moglie che, non sapendo con chi stessi parlando, è rimasta basita.

Quando la storia si fa grande

Quando a dicembre l’avevo chiamata per la prima volta, Valeria mi aveva ricordato che - secondo i racconti sentiti da giovane in seno alla sua famiglia, amica della mia - mio nonno Angelo (1871–1947) mentre si trovava a San Pietroburgo aveva avuto modo di incontrare anche Rasputin (1869–1916). Perbacco, ho pensato: la “piccola” storia dei miei nonni a un certo punto della loro vita si è incrociata con la “grande” storia. La storia di un popolo intero; e pure quella che incise nella politica mondiale di tutto il Novecento. Mentre io sarei uno dei pochi ancora vivi ad avere sentito raccontare della “Rivoluzione” da alcuni di coloro che a suo tempo erano stati testimoni diretti dei suoi prodomi.