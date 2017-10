"Emma, affamata di vita e di esperienze"

di Francesca Monti

Teo (Adriano Giannini) è un pubblicitario dedito alla comunicazione visiva, tutta giocata sull’immagine e i colori. Nonostante il successo professionale, la sua vita manca di una quadratura affettiva, di una vera capacità di entrare in contatto con l’altro. Sarà spinto a cercare tutto questo, in maniera al contempo naturale e paradossale, proprio grazie a una persona che non è più in grado di vedere, Emma (Valeria Golino). Nonostante le premesse, siamo lontani anni luce dal melò strappalacrime: Silvio Soldini, regista dall’inconfondibile tocco leggero, riesce anche stavolta ad affrontare con fine sensibilità ed ironia una materia delicata come quella della perdita della vista. Regalando a Valeria Golino un personaggio magnetico, interessante, fragile ma al contempo solido nel rifiutare l’autocompatimento. Ne abbiamo parlato con lui in occasione dell’anteprima di lunedì sera al Lux di Massagno, di cui il GdP è stato media partner.

Non è così comune parlare di cecità attraverso una commedia sentimentale. Perché ha scelto questo genere?

L’aspetto più originale del film, in realtà, rispetto ad altre pellicole che raccontano lo stesso soggetto, è che il personaggio di Emma non sia pesante, nè drammatico: non è schiacciato dal peso del proprio dramma. Cinque anni fa avevo girato un documentario che parlava di cecità, Per altri occhi, ed ero rimasto colpito da quanto le persone incontrate fossero vitali, affamate di esperienze, al punto da praticare sport di ogni tipo, andare al cinema, a teatro. Invece si è abituati a pensare che un non vendente sia diverso dalle altre persone, che gli siano precluse molte esperienze. Non è così, dipende solo da quanto una persona abbia voglia di vivere fino in fondo oppure no.

Il film gioca anche a mettere lo spettatore nella condizione di non vedere, nella scena iniziale al buio...

Mi sono ispirato a un’esperienza che si chiama Dialogo nel buio, a Milano e a Genova, in cui si viene guidati da un non vedente in un luogo privo di illuminazione, senza cellulari, occhiali, orologi... Ti viene dato solo un bastone bianco. È un percorso molto forte, che fa capire quanto nella realtà usiamo anche gli altri sensi senza rendercene conto. Mi sembrava bello iniziare questa storia con un incontro che avviene in un luogo in cui sono importanti soprattutto le voci. Perché, frequentando persone non vedenti, ci si rende conto di quanto la vista in realtà impedisca di capire sul serio l’altro, dal momento che induce a dare subito dei giudizi. Se non vedi è molto diverso, ti trovi in una condizione in cui, o ti apri sul serio a chi hai davanti attraverso gli altri sensi, oppure non lo ascolti per niente.