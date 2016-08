Ernst Nolte, lo storico che fu frainteso

di Maurizio Balestra

«L’Arcipelago Gulag non precedette Auschwitz? Non fu lo “sterminio di classe” dei bolscevichi il prius logico e fattuale dello “sterminio di razza” dei nazionalsocialisti?[...] Non compì Hitler, non compirono i nazionalsocialisti un’azione “asiatica” forse soltanto perché consideravano se stessi e i propri simili vittime potenziali o effettive di un’azione “asiatica”?» (Ernst Nolte, Il passato che non vuole passare).



Era il 3 giugno del 1986 quando uscì sulla “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (di cui era condirettore Joachim Fest, storico e autore di un’importante biografia di Hitler) l’articolo di Nolte che formulava questi scomodi interrogativi. Fu l’inizio di un acceso dibattito – a tratti una bufera – che per due anni infiammò la Germania e uscì anche dai suoi confini.

Iniziò l’Historiker Streit, una controversia in cui scesero in campo storici, filosofi, politologi. Critici che tacciavano Nolte di “revisionismo” storico, addirittura di “negazionismo”. A critiche scientificamente serie si affiancavano attacchi ideologici fuori misura e fuori tono. Ci furono però storici che in diversa misura diedero credito alle analisi di Nolte e le ritennero comunque un importante stimolo ad una ricerca libera che osasse andare oltre le chiavi di lettura consolidate. Nolte subirà oltre all’ostracismo di certi ambienti intellettuali anche vere proprie intimidazioni.

Ma chi era Ernst Nolte? Uno storico del tutto particolare, che proveniva da una formazione filosofica e letteraria di prim’ordine. Allievo per un certo tempo di Martin Heidegger e Eugen Fink aveva una spiccata sensibilità per l’interpretazione della storia del Novecento alla luce delle grandi ideologie, fascismo, nazismo, comunismo.

Nolte si era fatto conoscere ed apprezzare come storico di valore pubblicando nel 1963 Il Fascismo nella sua epoca - I tre volti del Fascismo. Vi analizzava l’insorgere del fascismo, individuandone l’antecedente nell’Action Française di Maurras, e gli sviluppi nel fascismo di Mussolini e nel “fascismo radicale” di Hitler. Già in quest’opera Nolte soffermava l’attenzione sulla rivoluzione bolscevica come evento cruciale per capire la maturazione di fascismo e nazionalsocialismo nella loro veste di forze controrivoluzionarie.

A partire da questo importante studio, nascerà e si svilupperà nel tempo un fecondo dialogo - da posizioni anche diverse su questioni di interpretazione di fascismo e nazismo - con Renzo De Felice, eminente storico del fascismo italiano e con François Furet, autorevole storico della Rivoluzione francese, dei totalitarismi, in particolare del comunismo.

Nell’articolo del 1986, che innescò la polemica, Nolte notava il fatto anomalo che il passato nazionalsocialista sembrava, a differenza di tutti gli altri eventi storici, non voler passare. Una presenza sempre incombente, che a parere di Nolte, lo rendeva unico e imparagonabile ad altri eventi (come per esempio il bolscevismo e lo stalinismo). Un evento, il nazismo, chiuso nella categoria di “male assoluto” e dunque sottratto ad un’analisi storica, che avrebbe rischiato di comprometterne l’unicità e di attenuarne le responsabilità. Ciò non significa, a mio parere, non riconoscere l’unicità della Shoah nel suo essere il radicale attacco al cuore di quella concezione dell’uomo dell’ ebraismo e del cristianesimo che sta alla base della nostra civiltà.

Nolte intendeva ricollocare il nazismo nel suo contesto storico e culturale, soprattutto mettendolo in relazione con la rivoluzione bolscevica del 1917 e i suoi successivi sviluppi staliniani. Non con lo scopo, che gli è stato spesso e aspramente rimproverato, di sminuirne i crimini, la Shoah in particolare (ridicola l’accusa di negazionismo), ma di capire meglio le ragioni di quel radicalismo che si esprimeva nella pratica, pianificata con burocratica efficienza, dell’annientamento del nemico (in primo luogo l’ebreo). Da qui la domanda ricordata all’inizio circa il rapporto tra l’arcipelago Gulag e Auschwitz.

La cruciale questione, solo accennata nell’articolo, Nolte la affronta in Nazionalsocialismo e bolscevismo. La guerra civile europea 1917-1945, del 1987, opera destinata a surriscaldare ulteriormente il dibattito. In questa ricerca Nolte sviluppa un confronto tra i due regimi totalitari e mette in evidenza la priorità storica delle pratiche di annientamento bolsceviche (“Il Terrore rosso”, i primi campi di concentramento nascono già con Lenin) culminate negli stermini di massa (“stermini di classe”) staliniani; per esempio l’annientamento, agli inizi degli anni ’30, della classe dei contadini benestanti, i “kulaki”, circa 6 milioni.

La radicalizzazione del nazismo fino allo “sterminio di razza” degli ebrei sarebbe la risposta allo “sterminio di classe” bolscevico, sentito come una minaccia mortale per la nazione tedesca. Nella convinzione che il comunismo fosse una creazione dell’ebraismo, uno strumento per realizzare il dominio mondiale ebraico e la fine di ogni identità particolare. Nolte precisa così il suo pensiero «La mia tesi non consiste nell’affermare che dai gulag dovesse necessariamente avere origine Auschwitz. Ho detto piuttosto che, se nella testa di Adolf Hitler non si fosse formata l’idea secondo la quale gli ebrei erano responsabili dei gulag e del cosiddetto Terrore Rosso del 1919 e 1920, non ci sarebbe potuta essere Auschwitz. Ossia senza il gulag, passando per la testa di Hitler e dei suoi sostenitori più prossimi, niente Auschwitz.»

Al di là della controversa questione a sapere quanto abbia influito il gulag bolscevico sullo sterminio di razza nazista – questione discussa anche in un intenso scambio epistolare tra Furet e Nolte tra il 1995 e il 1998 dove i due storici mettono a confronto punti di accordo e di disaccordo nella loro lettura dei totalitarismi – l’analisi dei totalitarismi condotta da Nolte ha il grande merito, non l’unico, di mettere in evidenza la loro radice comune.

Vale a dire l’ideologia, che nelle sue varianti, partendo dall’utopia di un mondo completamente rigenerato, identifica il male causa della degenerazione (la borghesia sfruttatrice, l’ebreo, la degenerazione razziale…) e progetta la sua estirpazione, che può arriva fino allo sterminio fisico. Da qui nasce la logica del Terrore: dai primi passi del Terrore giacobino, al Terrore rosso, al Terrore nazionalsocialista, al terrorismo dei nostri giorni.

Nolte, sottraendo il nazismo alla sua unicità quasi metafisica di “male assoluto”, costringe a fare i conti seriamente con l’insieme del totalitarismo e le sue radici profonde. Fino ad identificare quella aspirazione all’assoluto, che esso esprime in modo deforme. Ed esige una risposta, perché come anche Nolte, pensava, l’uomo anela a cose grandi e non sopporta a lungo la mediocrità e il vuoto. Siamo nella bruciante attualità.