Fiorello salva la prima serata

SPECIALE SANREMO - Al via la 68ma edizione del Festival, con i 20 Big in gara e i primi ospiti. Allo showman il compito di aprire le danze, ma anche di sostituire Laura Pausini.

È iniziato all’insegna delle parole, più che delle canzoni, Sanremo 2018. A sorpresa, dopo vari tira e molla sull’orario di ingresso, è stato Fiorello ad aprire l’edizione. Confermandosi «scaldapubblico», lo showman ha intrattenuto nei primi fatidici venti minuti una platea che, in ogni caso, era già tutta dalla sua parte. Non sono mancati riferimenti all’attualità – la possibile visita di Erdogan ai giornalisti in sala stampa – e soprattutto ai giovani, che quest’anno non seguiranno il festival perché «non ci sono i rappers». È questa, infatti, una delle scelte più ardite del nuovo direttore artistico Claudio Baglioni, che ha escluso dalla gara uno dei generi oggi più redditizi per la discografia italiana.

Parole, dicevamo, perché subito dopo il monologo comico di Fiorello è stata la volta di quello poetico di Baglioni, visibilmente emozionato: il cantautore ha voluto spiegare la scelta di riportare al centro della scena «le canzoni», sfoltendo ospiti e inutili orpelli. Dopo l’ingresso di Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker, è apparso subito evidente come la conduzione peserà soprattutto sulle spalle di quest’ultima. Presentata come «la svizzera», con qualche facile battuta su precisione e puntualità, la signora Trussardi ha fatto immediatamente sua la scena, tra saluti al pubblico, ai famigliari, all’orchestra… Più defilato l’attore italiano, che forse deve ancora trovare la sua dimensione sul palco nazionalpopolare dell’Ariston.

Alla cantante Annalisa è toccato il difficile compito di aprire le danze con Il mondo prima di te, mentre con Max Gazzè (La leggenda di Cristalda e Pizzomunno) e Ron (Almeno pensami, un inedito di Lucio Dalla) l’emozione del pubblico è decollata. Ma il premio al testo più impegnato va sicuramente a Non mi avete fatto niente, interpretata da due intensi Ermal Meta e Fabrizio Moro: il tema è il terrorismo, con riferimenti alla cronaca più recente, ma soprattutto alla necessità di continuare a vivere.

Intanto, a metà serata è stato risolto anche l’enigma Laura Pausini: la cantante, tra gli ospiti più attesi, aveva annunciato poche ore prima di non poter salire sul palcoscenico perché indisposta. Ma Baglioni ha provato comunque a presentarla: neanche a dirlo, al suo posto è apparso Fiorello, che con un nuovo show ha salvato la serata dall’imprevisto. La cantante si è poi collegata telefonicamente, e, quasi senza voce, ha annunciato la sua presenza sul palco dell’Ariston per la serata di sabato. Intanto, però, già ci si chiede chi salverà le prossime serate in mancanza di Fiorello...

(FMO)