Garret, fisico da star, cuore da violinista

di Enrico Parola

Basterebbero Riccardo Chailly e la Filarmonica della Scala a glorificare l’inaugurazione di Lugano Musica. Ma sul palco del LAC brillerà — e luminosissima — anche la stella del violino David Garrett. Un fenomeno da milioni di dischi venduti e milioni di video cliccati, applaudito dagli intenditori e idolatrato dalle migliaia di fan che impazziscono per il suo volto guascone, i lunghi capelli biondi (tinti) e il fisico palestrato; ma un fenomeno anche di tecnica e musicalità, che sarà solista nel virtuosistico Concerto in re minore di Ciajkovskij.

«Ho già suonato con Chailly e la Filarmonica, tre anni fa in Piazza Duomo a Milano. Quella volta affrontammo il Concerto di Bruch: sono due tra i miei brani preferiti, li ho incisi di recente con Zubin Mehta e la Israel Philharmonic».

Piazza Duomo come tanti altri luoghi “en plein air” che lei riesce a riempire: si sente la rockstar della classica?

È una delle etichette che mi hanno affibbiato. Non faccio l’ipocrita e so che la mia fama travalica i confini della classica, ma il mio desiderio è proprio quello di attirare nel mio mondo chi non ha mai ascoltato un concerto di Mozart o Beethoven. E il mio mondo è la classica e nient’altro: sono cresciuto con Paganini e Bach e non c’è nient’altro che possa rivaleggiare con i grandi autori del passato.

Eppure ha firmato cover dei Coldplay: non dica che da giovane non ascoltava la musica leggera.

Mia madre era ballerina classica, mio padre voleva a tutti i costi che diventassi un grande concertista e mi costringeva a suonare anche sei, sette ore al giorno; mi capitava sì di sentire la radio o sentire in giro canzoni rock o pop, ma quasi mi sentivo in colpa se mi fermavo ad ascoltarle: ero cresciuto con l’idea che fossero per forza di bassa qualità, per un bambino l’aria che si respira in famiglia ha una grande influenza.