I duetti fanno rimpiangere le cover

All’una si spengono le luci dell’Ariston dopo 28 canzoni 28, più ospiti…

Una maratona iniziata con la gara dei giovani che vede trionfare Ultimo mentre Mirkoeilcane guadagna il premio della critica.

Il clou della quarta serata sono i duetti che ben poco hanno giovato ai big, alcuni dei quali snaturano la loro canzone, altri la peggiorano, pochissimi convincono. Tra questi senz’altro Annalisa con Michele Bravi che fanno il pieno di applausi. Lo Stato sociale passa dalla “vecchia che balla” ai “bambini che cantano” del Piccolo oro dell’Antoniano (più Paolo Rossi) ottenendo il plauso della platea. Giovanni Caccamo si avvale della voce di Arisa che trasforma (in meglio) la sua “Eterno” mentre Simone Cristicchi si affianca a Meta-Moro per leggere il passaggio della lettera scritta da Antoine Leiris ai terroristi dopo l’attentato al Bataclan, quel “Non mi avete fatto niente” che dà il titolo alla canzone.

Tutto il resto, come direbbe il poeta, è… noia. E vengono subito in mente le serate delle passate edizioni riservate alle cover, con performance di grandissimo livello. La scelta del “dittatore artistico”, che ha voluto offrire la ribalta di Sanremo ad altri artisti (italiani e stranieri) in quel concetto di festa della musica che caratterizza questa edizione, non ha sortito grandi effetti, anzi.

E infatti di tutta la serata quel che si ricorda è soprattutto la grande Gianna Nannini che duetta, manco a dirlo, con Baglioni e fa scattare in piedi il pubblico in una standing ovation per “Amore bello”. Il festival è alla stretta finale, manca solo una serata. Coraggio…

(MAG)