I santi come testimoni del futuro

di Enrico Parola

Cantar di Pietre, rassegna che fa risuonare la musica antica in alcune delle più belle chiese ticinesi, compie trent’anni; un traguardo prestigioso che ne certifica la qualità e il seguito di cui gode e che il direttore artistico Giovanni Conti ha voluto celebrare con un titolo glorioso: Sancti.

Sarà il fil rouge che percorrerà i dieci appuntamenti in programma da sabato prossimo al 21 ottobre, con un trittico dedicato al canto ambrosiano in cui spicca la Missa infra Vesperas celebrata il 9 settembre a Biasca dal vescovo di Lugano monsignor Valerio Lazzeri e accompagnata col repertorio liturgico ambrosiano dall’ensemble Antiqua Laus.

Maestro Conti, da dove nasce l’idea di tematizzare i Santi per la 30ª edizione?

Non è tanto una velleità di auto glorificazione, anche se i tre decenni sono un traguardo importante; è piuttosto un bisogno che personalmente sento con urgenza, guardandomi in giro. La situazione internazionale è complicata, le persecuzioni ai cristiani ma non solo a loro sono purtroppo notizia tutt’altro che saltuaria; ho io per primo, ma penso che tanti l’abbiano, bisogno di testimoni - il significato etimologico di martire è proprio “testimone” - di gente che affermi col proprio esempio una positività e una certezza che possano far fronte alle grandi sfide che quotidianamente la realtà ci sta ponendo davanti.

Quale percorso seguono i concerti?

La musica ha da sempre seguito le vicende umane e nello specifico liturgiche. E la santità è un tema che percorre la storia della cristianità fin dagli albori. Da Gerusalemme si dilatò all’impero romano, con le persecuzioni del III secolo precedenti all’editto di Costantino del 313 e all’editto di Tessalonica con cui Teodosio, nel 380, diede al cristianesimo la condizione di “religione di stato”. Già qui si hanno memorie di musiche deputate a ricordare e celebrare i primi martiri, e così sarà anche nel IX secolo con i Musulmani di Spagna e poi dopo il Mille con la sempre crescente presenza dei santi nella commemorazione liturgica e nel suo apparato musicale; ad essa si aggiunse la tradizione più popolare di laudi e canti diffusa dagli Ordini mendicanti nella loro opera di evangelizzazione.