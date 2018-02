Il Festival di Sanremo visto dal GdP!

E niente: anche quest’anno è arrivato Sanremo. Sessantotto edizioni. Troppe? Forse. Eppure tutti, in queste cinque serate, butteranno almeno un occhio sulla kermesse. Chi per vedere gli abiti della padrona di casa, chi per giudicare le canzoni in gara, chi incappato suo malgrado su Rai1 facendo zapping. Ma la bellezza di Sanremo è soprattutto quella di poterlo commentare tra amici. Così faremo noi, commentando con voi lettori – e speriamo super affezionati di Sanremo – le cinque serate di Sanremo. Il Festival della canzone, sì, ma non solo.