Il giallo? Culturale e popolare

di Francesca Monti

C’è sempre un velo di stupore, negli occhi degli scrittori che calcano il palcoscenico del Cinema Lux di Massagno per il festival di letteratura Tutti i colori del giallo. È la sorpresa di trovarsi davanti a un pubblico così numeroso e vario, in un’epoca in cui si decreta da un lato la crisi del libro, e dall’altro quella delle forme di socialità in praesentia. La manifestazione ha trovato un elisir di lunga vita proprio nella commistione tra alto e basso, tra letteratura colta e racconto popolare, tra scrittura e cinema, e, non ultima, tra evento culturale e incontro conviviale (anche il buffet all’esterno, va detto, ha fatto il pienone in questi giorni...).

Quest’anno, alla già numerosa platea di Massagno, si è aggiunta quella del cinema Rouge et Noir di Palermo: la sala del Sud Italia ha seguito infatti le presentazioni in streaming sul grande schermo. “Di giallo in giallo” - titolo di questa tredicesima edizione del festival - si concluderà oggi dopo averci portato a conoscere anime distanti (non solo geograficamente) della narrativa gialla contemporanea.

Il genovese Riccardo Gazzaniga ha avuto il compito di aprire le danze, mercoledì, dividendo il palco con Teo Lorini. Un esordio diverso dal solito, perché i libri di Gazzaniga non sono propriamente dei gialli, pur contenendo elementi di thriller e di mistero. Lo scrittore si è soffermato sulla genesi del romanzo che l’ha rivelato al grande pubblico nel 2013, A viso coperto (Stile Libero/Einaudi). Estimatore di Niccolò Ammaniti e di Stephen King, per il suo primo libro Gazzaniga si è ispirato alla propria esperienza di poliziotto in una città come Genova, in cui è ancora aperta la ferita per gli scontri avvenuti durante il G8, nel 2001. Attraverso una narrazione corale viene raccontata la contrapposizione fra ultrà e polizia, due contesti dominati da una logica sessista, almeno in Italia, e di gruppo. «Non molti sanno che nel mio Paese il tifo organizzato nasce nel ‘68 come forma di contestazione, portando in curva dei comportamenti sino ad allora adoperati in piazza. A Genova, ad esempio, coesistono ancora oggi gruppi di tifosi di destra e di sinistra, e ho voluto raccontare questa dinamica», ha spiegato Gazzaniga, che ha ritrovato nei due schieramenti la stessa ambivalenza, ovvero la stessa capacità di commettere tanto violenza quanto gesti eroici o solidali. Sulla polizia, invece, l’urgenza era quella di sgomberare il campo dagli stereotipi, spesso costruiti dagli stessi media: «Ho voluto raccontare il fatto che i poliziotti sono anzitutto persone normali che fanno un lavoro particolare e complicato». Lo spettro del 2001 non poteva essere ignorato, scrivendo della sua città: «quell’anno ha compromesso il rapporto di fiducia tra Genova e le forze dell’ordine», ha raccontato lo scrittore, rievocando gli insulti di cui lui stesso è stato oggetto per anni. «Non parlarne sarebbe stato mentire ai miei lettori», ha concluso.

Dominique Manotti, ospite della seconda serata, si colloca invece entro un canone più definito, di cui è oggi una delle firme più illustri: il polar, fusione di poliziesco e noir. Ex docente di storia economica moderna e contemporanea, approda alla scrittura tardivamente, dopo un periodo di militanza politica culminato in un profondo senso di disillusione. Il primo romanzo, Il sentiero della speranza (Sellerio), pubblicato in Francia nel 1995, rivela al mondo il personaggio del commissario Daquin, a capo di una squadra dai metodi non proprio ortodossi. La vita precedente della scrittrice, come lei stessa ha raccontato, incalzata dalle domande di Elisabetta Bucciarelli, si riverbera nelle storie che racconta nei suoi romanzi. La predilezione per il noir deriva infatti dalla sua capacità di rivelare meccanismi distorti della società, come ha evidenziato: «Nel giallo il crimine è un atto individuale; a seguito dell’indagine, il criminale viene sanzionato e il lettore trova un conforto dopo aver provato paura. Il noir ci dice invece che il crimine è uno degli ingranaggi della nostra società, dunque anche se il colpevole viene punito, non si arresta». Un pessimismo, quello di Manotti, che deriva da un evento storico particolare, la Guerra di Algeria, un trauma che a suo avviso l’intera Francia non ha mai superato. Lo shock, per lei, è derivato dalla presa di coscienza della frattura «tra il modo in cui la Francia si raccontava - come il Paese dei diritti dell’uomo - e la verità che tutto il mondo conosceva: la guerra, il massacro, la tortura». Da qui l’urgenza di svelare la realtà dietro a questa superficie e l’esordio alla scrittura.

Venerdì sera è stato il turno di un’altra scrittrice arrivata alla narrativa dopo altre esperienze: Elda Lanza, la prima presentatrice della televisione italiana, che dal 2012, con il romanzo di successo Niente lacrime per la signorina Olga (Salani), è diventata una giallista di successo. Al Lux è stata presentata da Hans Tuzzi. Stasera, invece, a chiudere l’edizione sarà Alessandro Robecchi, presentato da Costa e Piazzese. Anche nel suo caso, l’esperienza di giornalista è stata la premessa per un successivo esordio al romanzo, con il noir Questa non è una canzone d’amore (Sellerio).

Per maggiori dettagli: tuttiicoloridelgiallo.ch.