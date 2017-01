Il silenzio dei perseguitati e il significato della Croce

Il gesuita Marc Rostoin racconta "Silence", il nuovo film di Martin Scorsese in arrivo sui nostri schermi giovedì 12 gennaio. Protagonisti tre padri gesuiti perseguitati in Giappone a causa della loro fede.

di Marc Rastoin SJ*

Shusaku Endo (1923-1996), autore nel 1966 del libro Silenzio, è uno dei maggiori scrittori giapponesi del Novecento e Martin Scorsese è, senza dubbio, tra i più grandi registi degli ultimi quarant’anni. [...]Entrambi sono cattolici ai margini, tormentati, inquieti, ma non hanno mai voluto rinnegare il loro battesimo, continuando a interrogarsi su alcune questioni cruciali come la figura del Cristo e la fede. Primo giapponese a recarsi in Francia per studiare dopo la Seconda guerra mondiale, Endo vi scoprì la grande letteratura cattolica dell’epoca, in particolare Graham Greene, la cui influenza è evidente nel libro Silenzio, divenuto ben presto noto a livello mondiale grazie alla traduzione in inglese curata dal gesuita americano William Johnson.

Il film, e ancor prima il libro, si ispira a un fatto realmente accaduto. La notizia dell’apostasia sotto tortura del padre Cristóvão Ferreira nel 1633 è all’origine dell’invio di due giovani gesuiti, Sebastião Rodrigues (un personaggio che richiama la figura del gesuita italiano Giuseppe Chiara, 1602-1685) e Francisco Garrpe, che vogliono scoprire se l’informazione sia effettivamente vera e, in tal caso, sollecitare il p. Ferreira a pentirsi. I due gesuiti convincono il loro superiore (identificato con Alessandro Valignano, morto però nel 1606: un anacronismo storico giustificabile per l’importante ruolo che svolse nelle missioni dei gesuiti in Oriente) a partire verso una morte praticamente certa visto che la persecuzione in Giappone era giunta a un livello tale che sopravvivere più di qualche settimana era quasi impossibile per i missionari occidentali. Giunti a destinazione i due missionari scoprono con i loro occhi l’intensità delle persecuzioni e la crudeltà delle torture inflitte ai cattolici giapponesi ancora presenti. Lo straordinario successo della missione nei primi decenni, con la conversione di daimyos (importanti signori locali nel sistema feudale giapponese del tempo), la costruzione di numerose chiese e i numerosissimi battesimi, non è altro che un lontano ricordo.

*professore di Nuovo testamento al Centre Sèvres di Parigi

