Ingegnere e uomo di spirito

di Michele Fazioli

Ingegno e ingegnere in questo caso dimostrano concretamente la loro vicinanza filologica. Già il bel sottotitolo del volume dedicato a Ferdinando Gianella (1837-1917) dice bene l’eccezionale tempra intellettuale e d’azione del personaggio: “Bleniese di multiforme ingegno”. Il libro, edito dalla Fondazione Voce di Blenio per la serie Impronte bleniesi (davvero una collana di qualità) presenta a tutto tondo la figura eccezionale di questo personaggio ticinese del’Ottocento (ma affacciatosi nel Novecento, in tempo per capirne le “modernità” in arrivo ma anche gli echi della Guerra).

Meritevole dunque l’impegno della curatrice Valentina Cima e dei co-autori Letizia Fontana, Fabrizio Mena e Gianmarco Talamona, per dare giusta luce a un personaggio che fu importante per la valle di Blenio ma anche per tutto il Ticino, un uomo che fu ingegnere ma di fatto anche architetto e progettò e costruì strade, ponti, ferrovie, edifici, si appassionò alla natura e alla vita della sua gente, fu uomo politico (Consigliere di Stato) e, seppure di formazione scientifica (laureato in scienze matematiche e fisiche all’Università di Parma) provvisto di molti interessi umanistici.

Ferdinando Gianella, appartenente al partito conservatore, fu un cattolico serio e impegnato, anche Terziario francescano; l’apertura intellettuale e l’impegno civile furono progressisti per la forza e l’originalità dello sguardo verso il nuovo, verso le scoperte scientifiche e tecniche, nel libero gioco dei talenti e dei progetti osati, magari in contraddizione con una certa parte più conservatrice della propria famiglia politica.