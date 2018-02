La musica? "Solo un corollario"

La musica, si sa, è sempre un corollario. Perché a nessuno importano veramente le canzoni, a Sanremo. Capiamoci: a noi piace fare i nostalgici, siamo parte del popolo del web che rimpiange i tempi di Mina e Battisti ma poi di nascosto ascolta i The Kolors e piange sulle note di “Non smettere di cercarmi” di Noemi. Per noi il Festival è un’occasione ghiotta e unica di diventare giudici improvvisati, esperti di moda, di costume, di regia, di spettacolo. Di scatenarci sui social e di sperticarci in commenti con gli amici spiaggiati sul divano di casa.

E così la prima serata del Festival si è salvata: grazie ai tweet irriverenti, ironici e ficcanti di tutti noi. Chi salverà la musica?, si chiedevano i Pooh. Non di certo Sanremo, rispondiamo noi: perché di canzoni belle, spiace dirlo, se ne sono sentite poche. I soliti testi sull’amore negato o sofferto, la pace nel mondo, l’odio alla guerra e qualche raro tocco originale (come la leggenda di Cristobalda cantata in maniera un po’ incerta da Max Gazzè). Non è mancata nemmeno un’accusa di plagio che potrebbe costare a Fabrizio Moro e Ermal Meta una squalifica.

E allora, se la musica italiana del 2018 delude (e non certo per l’assenza sul palco di Laura Pausini, costretta a casa da una raucedine), il momento gossip più atteso dell’anno - specie l’anno in cui l’Italia non va ai Mondiali - non lo ha fatto. I ritocchini facciali di Baglioni, i ritocconi della Vanoni (“sgonfiate quei canotti!” ha urlato qualcuno dal pubblico), Fiorello che viola la par condicio chiedendo al pubblico dell’Ariston per chi voterà alle elezioni italiane del 4 marzo, il bacio della Hunziker al marito Tomaso Trussardi in diretta nazionale.

E poi l’ironia di Elio e le storie tese (il loro piano per combattere la noia del Festival? Togliere tutte le canzoni, lasciare solo gli ospiti e poi fare una gara per far vincere il miglior ospite). E ancora, il fascino di Pierfrancesco Favino, bello bello in modo assurdo ma se lo lasciasse dire: Pierfi, noi ti amiamo ma torna a fare l’attore. Nei film le battute sono meno studiate delle gag che ti hanno costretto a fare con Michelle.

EPA/CLAUDIO ONORATI

Già, Michelle. Lei e i suoi 41 anni, lei e le sue scollature vertiginose che ricordano a noi ragazze di oggi che il tempo non passa uguale per tutti, che davvero ne grazia una per illuderne cento. E così l’unica certezza in questo mare di star improvvisate e vecchie glorie incartapecorite (scusate, la Vanoni proprio non ci è andata giù. Meglio Mina che canticchia nella pubblicità della TIM, a questo punto) rimangono Fiorello e le sue battute sul presidente turco Erdogan «che sta venendo a Sanremo perché ha saputo che ci sono 1300 giornalisti liberi», i suoi duetti con Baglioni, la sua prontezza nel risolvere il primo inghippo della serata: l’irruzione di un uomo sul palco.

Fiorello ci ha fatto sorridere, pensare. E dimenticare perfino che anche stasera ci toccherà ascoltare la sigla di questa edizione 2018. Saremo comunque davanti alla tv, con il telecomando in una mano e il cellulare nell’altra pronti a twittare. Perché Sanremo è Sanremo.​

(ma.simi)