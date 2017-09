La passione per Tolkien in un museo

Guarda la gallery

di Francesca Savoldelli

«In una caverna sotto terra viveva uno Hobbit», così inizia uno dei romanzi fantasy più conosciuti dello scrittore inglese J. R. R. Tolkien (1892-1973). La casetta del protagonista Bilbo Baggins, uno dei personaggi principali delle storie dell’autore, è stata ricreata fedelmente in un giardino di Jenins, un villaggio del Canton Grigioni.

Il “Greisinger Museum”, l’unico al mondo interamente dedicato alla Terra di Mezzo, realizzato dal magnate tedesco Bernd Greisinger, non poteva avere un’entrata più caratteristica. Il resto dell’area museale si sviluppa sotto terra su una superficie di 300 mq suddivisa in stanze: ogni spazio è stato creato dagli italiani Davide Martini (direttore artistico) e Ivan Cavini (direttore creativo) prendendo spunto dal mondo letterario di Tolkien; ci sono la porta illuminata del reame dei nani Moria, i grandi Argonath (raffigurazioni di re scolpite nella pietra), il drago Smaug, Barbalbero e molto altro ancora. Insomma, chi è appassionato di Tolkien non farà fatica a riconoscere le ambientazioni e i 10mila pezzi da collezione (non tutti esposti, alcuni riposano nel magazzino).

Ma il museo non è dedicato solo ai grandi fan, Greisinger specifica che esso è «composto da opere d’arte, i visitatori sono introdotti nel mondo di Tolkien attraverso l’ambientazione, le immagini, i commenti… Non bisogna sapere già tutto, magari ci si può appassionare proprio a partire da questa visita».