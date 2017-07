La sfida è valorizzare l'organo

di Alessandra Aitini

Martedì 25 luglio alle ore 19, a Morcote, Ceresio Estate farà risuonare i registri dell’organo settecentesco della Chiesa di Santa Maria del Sasso, unitamente al virtuosismo soave del flauto dolce. Interpreti saranno Stefano Bagliano (flauto) e Andrea Coen (organo), il quale ci introduce al concerto.

Com’è nata la sua collaborazione con Stefano Bagliano?

Nasce circa quindici anni fa da un incontro quasi casuale, come ne capitano tanti nel campo della musica antica. Ci trovammo subito bene ed iniziammo questa collaborazione che ci vede oggi impegnati in varie parti del mondo sia in concerti in duo, sia in ensemble con il Collegium pro musica. Quando una collaborazione supera un tot di anni, vuol dire che ci sono delle affinità elettive sul piano musicale, ragione per cui questo sodalizio continua ancora.

La vita dell’organista è costellata di “scomodità”: ci si trova a suonare sempre su uno strumento non proprio, talvolta in condizioni climatiche poco agevoli. Quali sono invece gli aspetti più affascinanti?

Gli aspetti affascinanti della vita dell’organista — e aggiungo anche della vita del cembalista, visto che suono entrambi gli strumenti — stanno proprio nelle grandi sfide che si accettano di volta in volta andando a suonare strumenti che per lo più sono del tutto ignoti. La cosa bella è vincere queste sfide. Una volta c’erano veramente dei grandi rischi per le condizioni in cui versavano gli strumenti, mentre da alcuni anni cominciamo a trovare un po’ dappertutto organi restaurati bene e cembali costruiti ottimamente.

Dico sempre ai miei studenti di cembalo che la cosa straordinaria degli strumenti antichi è che non esiste la parola omologazione, laddove gli strumenti moderni, nella loro perfezione tecnica, oserei dire tecnologica, ne sono completamente soggiogati. Omologazione vuol dire omogeneità, tranquillità, vuol dire avere sempre lo strumento perfettamente funzionante e performante, il che toglie un pochino il gusto della sfida. Pensiamo a quello che era l’Italia nel ‘600: quante monete c’erano? Quante bandiere? Quanti comuni autonomi? Questa straordinaria varietà, che custodiva in ogni piccolo centro delle tradizioni precise, diverse dal paesino vicino, oggi si è completamente persa, come si sono perse tutte queste diversità interessanti e stupefacenti che si incontravano anche nel campo della musica, degli strumenti, della composizione.

