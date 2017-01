La vita del calciatore in scena a Bellinzona

di Nicoletta Barazzoni

Martedì prossimo 17 gennaio al Teatro Sociale di Bellinzona debutterà una produzione molto attesa. Andrà infatti in scena "Kubi", spettacolo ispirato all'omonimo libro sulla vita del celebre ex-calciatore della nazionale rossocrociata Kubilay Türkyilmaz. Vi proponiamo qui di seguito alcune interviste al giocatore, ad uno dei due registi e ad un’attrice.

Kubilay Türkyilmaz: Legato a due nazioni,la Turchia e la Svizzera

Se tu fossi rimasto nel tuo Paese d’origine avresti immaginato uno scenario come questo?

Sicuramente non avrei fatto lo stesso percorso. Non so che scenario mi si sarebbe presentato davanti ma di certo non avrei avuto le opportunità che ho avuto stando qui. La mia storia è stata particolare: mia mamma che arriva alla stazione, decide di rimanere invece di tornare in Turchia. Da quel momento è nata tutta questa storia strana. Sono dunque molto riconoscente al Paese che mi ha ospitato, anche perché quando mio padre si è ammalato ci hanno aiutati finanziariamente. Questa storia, prima con il libro e poi con lo spettacolo, la racconto anche come forma di ringraziamento per non averci mai lasciati soli.

Pensando all’identità, avrai sentito il doppio valore di appartenere a due culture diverse. In che modo sei riuscito a creare la tua identità?

Sono nato e cresciuto qui. Quando sono tornato ad Istanbul non sono tornato in una nazione a me estranea, anzi mi sono sentito subito a casa e a mio agio. Quando ad esempio sento parlare della situazione politica e dei conflitti che ci sono nel mio Paese mi intristisco. Le emozioni che provo le sento per entrambi i Paesi a cui sono molto legato e quindi sono entrambe le cose.

Nel lavoro di Stroppini e della De Benedictis ti sei riconosciuto o avresti voluto che qualche cosa fosse fatta diversamente?

Mi sono ritrovato perché sono riusciti a cogliere, con grande sensibilità, quello che mi aspettavo da loro. Sono stati molto bravi nel valorizzare la mia storia, trasformandola in un libro e in uno spettacolo. Non ho fatto nomi perché non volevo dimenticare nessuno. Ho voluto che fosse un libro di tutti. Se leggendolo togli il mio nome ognuno può identificarsi in quello che legge.

Quando hai segnato quel fatidico calcio di rigore a quale delle due nazioni ti sei sentito di appartenere?

In modo totale mi sono sentito svizzero ma allo stesso tempo ho pensato anche alla Turchia perché mi vedevano come il loro ambasciatore, come il simbolo dell’Europa

Flavio Stroppini: Palcoscenico e stadio gemellati attraverso un simbolo d’integrazione

La scelta di questo lavoro riguarda il territorio ma è legata anche all’internazionalità. Quale altro aspetto ti ha colpito del personaggio?

Il fatto che non fosse consapevole di tutto questo carico di storia che si porta sulle spalle. È un ragazzo che ha vissuto in contesti diversi, cercando di essere tra la gente e per la gente, e che solo ora si sta rendendo conto di tutta la strada che ha fatto e di quanto la sua storia sia trasportabile ad altri. È bello vederlo oggi commosso nel raccontare ad altre persone la sua storia, e vederla raccontata in un altro ambito. Il suo modo diretto, onesto e appassionato ci ha affascinati sin da subito. Il suo modo di vedere il mondo lo abbiamo trovato ricco di spunti, così da individuare il luogo della narrazione nel quale poterci costruire sopra una storia. Abbiamo scoperto, intorno a lui, la figura della madre, un personaggio straordinario che ci ha affascinato sin da subito. Tutta la bellezza di Kubi proviene da questa donna che, nel male e nel bene, rappresenta un personaggio scritto per una sceneggiatura. Con il loro vissuto denotano una dualità che hanno accettato con grande dignità.

Identificare un personaggio del mondo del calcio permette di avere un certo tipo di pubblico. Hai aperto una porta già spalancata?

Certo la scelta di rivolgerci e trovare un campione del calcio è comunque una scelta fatta in relazione al progetto. Noi volevamo parlare di integrazione e cercavamo qualcuno che rivestisse questa immagine, catalizzando un pubblico non abituato al teatro. Quindi questa unione tra una storia teatrale e un pubblico attento al mondo dello stadio può rivelarsi un incontro interessante. In fin dei conti il teatro è di tutti e tutti dovrebbero avvicinarsi. Se portiamo gente che è abituata ad andare allo stadio e la portiamo a teatro, e se riusciamo a portare gente che è abituata ad andare a teatro, che si sente raccontare una storia che parla di calcio siamo più che soddisfatti e contenti. Non dimentichiamoci che lo sport è la narrazione perfetta da un certo punto di vista. Inizia, succede qualche cosa e finisce come tutte le buone storie dovrebbero fare, quindi la metafora sportiva a livello di narrazione funziona sempre.

Tatiana Wintele: Immigrata al contrario

Nello spettacolo rappresenti l’immigrazione che proviene dall’Italia.

Essendo svizzera la mia è stata un’immigrazione al contrario perché andavo a Milano per frequentare la scuola del Piccolo Teatro quando avevo 19 anni, lavorando anche in Italia. Nella costruzione di tutto questo testo teatrale la cosa che più mi ha colpita è il discorso sull’integrazione soprattutto in questo momento storico.

In che modo si viene accettati? Solo se si riesce a fare qualche cosa di eclatante o se non hai delle opportunità rimani senza nessuna possibilità?

Sono domande che emergono da questo testo teatrale. E questo vale in tutti i campi, dallo scrittore, all’attore e via dicendo. Nello spettacolo sono una romagnola. Per convenzione abbiamo deciso di non parlare nessun dialetto.

Partire da un’icona come Kubi è un modo per partire da un discorso ben preciso?

Certo però questo avviene dopo perché quello che viene messo in scena è il vissuto della mamma che è arrivata nel nostro Paese a 17 anni.