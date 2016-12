Le mostre da non perdere durante le Feste

di dalmazio ambrosioni

Andar per mostre può essere l’occasione per recuperare lo spirito delle feste natalizie e di passaggio da un anno all’altro. Non dimenticando che la Svizzera italiana è al centro di uno spazio culturale e geografico che propone molto, moltissimo anche, e direi soprattutto nel vastissimo campo delle arti figurative. Offrendo anche occasioni oltre che per un bel vedere, per la contemplazione estetica, anche di approfondimenti storici e di intrecci tra culture nell’ambito di quel reciprocamente conoscersi che è uno dei segreti per un mondo migliore. Ecco quindi quattro proposte per un tour ticinese, due per la Svizzera e una per l’Italia, Milano.

Non trascurando naturalmente i musei più conosciuti nelle città, ad iniziare dal LAC a Lugano, perché non recuperare in Val di Muggio la Fondazione Rolla per la fotografia a Bruzella nella ex scuola d’infanzia? Intanto per la raffinatezza delle scelte della Collezione di Rosella e Philip Rolla (che qualcuno ricorderà per le straordinarie eliche per motoscafi da… formula 1), poi per l’attuale esposizione di poche ma preziose fotografie di Luisa Lambri (Como 1969) con quattro dipinti e un disegno di Maureen Gallace (1960, pittrice americana)? All’interno dello spazio dell’ex asilo c’è la luce ma anche l’atmosfera giusta per accogliere le opere e per conoscere due figure significative nei rispettivi settori a livello internazionale. E sempre nel mondo della fotografia non perderei la mostra Marco D’Anna. Oltre alla Buchmann Galerie di Agra. Anche qui poche opere ma estremamente significative, che si intrecciano influenzandosi reciprocamente all’interno di un rapporto direi filosofico e di pensiero prima che tecnico. A conferma che la fotografia può arricchirsi di profondità e di significato e non solo di apparenza, riuscendo ad avvicinare i grandi misteri dell’esistenza e del cosiddetto destino. Ancora fotografia alla Galleria La Loggia di Carona con le immagini e gigantografie di Francesco Fumagalli: fotografo sì, ma anche fabbricante di telescopi astronomici e direttore dell’Osservatorio di Carona. Naturalmente il suo tema è lo spazio, il cielo, le galassie, il cosmo, l’infinito. Insomma quanto di più affascinante e palpitante ci sia (si pensi solo all’infinito che gli astronomi ci assicurano continui ad espandersi…). L’infinito colto leopardianamente attraverso la "siepe" delle montagne, le nostre montagne. Magari il Monte Rosa ripreso dal Malcantone in una gigantografia che si sviluppa addirittura sulla lunghezza di 14 metri annullando (relativizzando?) le distanze e proiettandoci fulmineamente in uno spazio che un po’ è anche quello della nostra condizione umana. Ed in Ticino, allo Studio Dabbeni di Lugano, che già merita una visita in sé per la precisa attenzione all’Arte Concreta, è in cartellone la mostra André Bloc e Gianni Monnet in un percorso tra esponenti dell’arte concreta. Offre un profilo della variegata attività artistica dei due (Monnet è sepolto nel cimitero di Arogno) mettendo a confronto una selezione delle loro opere con altre di artisti concretisti italiani e svizzeri.

Al Kunstmuseum di Berna chiude l’8 gennaio l’imperdibile antologica dedicata a Cesare Lucchini (cfr. GdP del 17 novembre scorso), mentre al Kunsthaus di Zurigo continua la grande mostra dedicata ad Alberto Giacometti nei cinquant’anni dalla morte. Una mostra molto ricca di proposte, che parte dal cerchio familiare in Bregaglia per diffondersi su opere appunto Al di là dei bronzi come indica il titolo: lavori in gesso, plastilina, argilla, legno e pietra, ossia modellati dall’artista stesso, oltre ad alcuni immancabili bronzi. Il corpus centrale è dato dai 75 gessi offerti dieci anni fa dall’arch. Bruno Giacometti, fratello dell’artista, alla Alberto Giacometti Stiftung. Questi gessi sono stati studiati e restaurati nell’ambito di un progetto di ricerca condotto dai restauratori dello stesso Kunsthaus. Interessante notare come questi gessi siano stati lavorati dall’artista stesso con incisioni, graffi, segni, pitture; queste tracce ben visibili nelle opere lasciano capire qualcosa in più del travaglio creativo dell’artista; della fatica, dell’impossibilità come lui stesso affermava. Anche nell’allestimento è una mostra fuori dagli schemi, capace di presentarci un Giacometti più vero e meno stereotipato di tante altre occasioni.

A Milano, Palazzo Reale c’è l’interessante Pietro Paolo Rubens e la nascita del Barocco, oltre 70 opere di cui una quarantina del maestro fiammingo, ma punterei anche sulla mostra Hokusai, Hiroshige, Utamaro. Luoghi e volti del Giappone. Non foss’altro per il fatto che si tratta di un’occasione speciale per indagare il rapporto artistico e culturale tra due mondi lontani. Tra paesaggi sconfinati, animali mistici, donne in costumi tradizionali, vedute bidimensionali, colori piatti... sono tanti gli elementi dell’arte giapponese che, a fine Ottocento, accendono l’immaginario occidentale influenzando la produzione di artisti come van Gogh, Klimt, Gauguin, Segantini, fino a gettare le radici delle Avanguardie del Novecento. La cultura raffinata e soave del Giappone, con la sua millenaria storia, viene presentata attraverso la produzione dei tre artisti giapponesi più famosi e che meglio hanno incarnato l’essenza di una nazione lontana e seducente.