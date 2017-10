La Fiera del Libro parla francese

Si chiude oggi a Francoforte la 69ma edizione della Fiera del Libro di Francoforte, che si era aperta mercoledì 11 ottobre all'insegna del tricolore francese. Ospite d'onore di quest'anno era infatti la Francia, che per l'occasione ha messo in campo risorse davvero notevoli. Il padiglione speciale è stato progettato dagli studenti della rinomata scuola di design Saint-Étienne e ricalca, nelle sue linee principali, la struttura degli scaffali di una biblioteca. Realizzato interamente in legno, il progetto è al contempo sobrio ed elegante. La sua inaugurazione era avvenuta, in anteprima, martedì in serata alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron e della cancelliera tedesca Angela Merkel.

Nel padiglione speciale si è tenuta la maggior parte degli incontri e dei dibattiti pubblici dei numerosi autori francofoni presenti. Al motto "Francfort en français", i responsabili francesi hanno infatti invitato nella città sul Meno ben 180 autori, provenienti anche da Paesi francofoni confinanti con la Francia. Dalla Svizzera hanno accolto l'invito 12 autori. Una nota positiva, dal punto di vista elvetico, riguarda la superficie espositiva dello stand comunitario, cresciuta del 14% rispetto allo scorso anno. Il trend verso presenze più importanti è comune a diversi Paesi, fra cui il Canada e parecchie nazioni del sud-est asiatico e non è circoscritto al solo aumento delle superfici espositive affittate. Quest’anno la Buchmesse contava infatti quasi 7'300 espositori da 100 Paesi e ha registrato perfino un numero record di 500 tavoli venduti ad agenti letterari nell’apposito Literary Agents & Scouts Centre, a conferma del suo ruolo centrale nel mercato globale dei diritti letterari.

Fra i temi approfonditi e dibattuti nell’edizione 2017, quello dell’auto editorialità (“Self Publishing”) ha rivestito una particolare importanza, soprattutto per quel che concerne i problemi che gli autori - ma anche molti editori - incontrano nella distribuzione e nel marketing dei propri titoli.

Con seminari e workshop, tutti molto ben frequentati, la Fiera del Libro cerca annualmente di fornire risposte utili ad autori alle prime armi, ma anche ai responsabili di case editrici tradizionali che devono affrontare le nuove sfide del Self Publishing, un settore molto dinamico e internazionale.

