La scrittura svizzera a Lugano

di Rodolfo Foglieni

Piazzaparola si è ritrasferito al LAC, per la terza serata, venerdì 9, dando spazio ad autori contemporanei, sempre con Miguel de Cervantes come nume tutelare, ascoltato nelle serate precedenti.

Sotto la guida esperta di Gilberto Isella, si sono succeduti, con la lettura di loro brani, quattro figure interessanti della scrittura svizzera, che hanno fornito un panorama variegato della produzione e dell’ispirazione letteraria.

Ha incominciato la Premio Schiller Anna Felder, che si divide tra Aarau e Lugano. Con la sua prosa calda e nitida, la sua colorita e fantasiosa espressività, ha affascinato il pubblico leggendo brani del suo nuovo libro che uscirà l’anno prossimo, in concomitanza del suo ottantesimo compleanno

A seguire, la prosa morbida e sognante dell’esordiente scrittore, ma pluripremiato giornalista, Carlo Silini, che ha letto brani de “Il ladro di ragazze” e di un testo di prossima pubblicazione. Un incedere dinamico e scorrevole, che alterna tratteggi di paesaggio raffinato a rifiniture di una ritrattistica impressionista.

In netto contrasto, le liriche in lingua francese dello zurighese Markus Hediger, sempre attento alla scansione della parola, ed al controllo del ritmo espositivo, secondo un’introspettiva carrellata di sentimenti e di sensazioni, in puntuale ripresa del suo testo del 2015, “Va-t’en. Oublie”, pubblicato anche in lingua italiana.

In chiusura, una vera rarità, la lettura, da parte della nipote Sofia Marazzi, di estratti da“I giorni e la morte”, il romanzo postumo, rimasto stranamente nel cassetto dal 1961 ad oggi, di Remo Beretta, l’autore de i “Sette racconti”. Una storia di sofferenza e di attesa, sostenuta da un ritmo incalzante e da un robusto costrutto sintattico, che eleva le accorate riflessioni sulla vita e sulla morte al livello delle considerazioni dei grandi scrittori russi.

A rendere ancora più piacevole l’intrattenimento, vanno anche ricordati gli interventi musicali alla chitarra classica di Pietro Locatto, del Conservatorio della Svizzera Italiana. Brani del Novecento spagnolo, di forte impatto emotivo e di raffinata esecuzione melodica, che hanno riportato l’evento al richiamo sottile della costante presenza di Cervantes.

Infine, una parentesi che, in realtà, è stato un punto forza della rassegna Cosa ti muove, si è avuta sabato 10, alla Darsena del Parco Ciani, dove sotto l’incalzante e maliziosa pressione di Ilenia Ricci, il croato di Chiasso Marko Miladinovic, artista performativo dedicato alla letteratura, autore dell’opera prima “L’umanità gentile", cantata insieme a Fedora Saura, ha potuto dare sfogo a tutta la sua esuberanza stilistica ed alla sua istrionesca volubilità espressiva.