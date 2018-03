L'emuzziún che si fissa nel tempo e nel cuore

Il terzo libro di poesie in dialetto di Chico Bernasconi; fatti, incontri, luoghi: piccole, grandi storie che provocano emozioni. Con tanti buoni motivi per leggere il volumetto.

di GianMaria Pusterla

Ho voluto “portar dentro” questa recensione sul terzo libro di poesie in dialetto (di Mendrisio) scritto da Chico (Enrico) Bernasconi nelle pagine dell’inserto culturale e non - come spesso capita - in quelle di cronaca per un paio di buoni motivi. Il primo riguarda il tema che pervade tutte le poesie: l’emozione. “Emuzziún” è difatti il titolo. Tutte le 57 poesie (come gli anni dell’autore) sono momenti che ognuno di noi ha vissuto, può vivere o vivrà. Tutte scritte in 12 versi per 6 rime, e tutte senza citare la parola “emuzziún” (esercizio che non deve essere stato facile...).

Che cosa c’è di più bello se non provare emozioni? Chico Bernasconi le ha sapute cogliere e trasmettere con una semplicità che in questo caso è sinonimo di profondità. All’emozione spesso si associa un tempo breve, fugace. Nasce e si esaurisce. È così, ma in questo caso l’autore riesce ad emozionare il lettore facendogli provare un tempo più lungo rispetto al lampo che questo sentimento genera. Il perché è presto detto: le poesie, pur essendo espressione di qualcosa vissuto dall’autore in prima persona, raccontano avvenimenti, fatti, incontri che tutti possono fare o che tutti hanno già fatto e che quindi ci rimangono dentro, senza soluzione di continuità. (... «L’è nasüü!!! Signúr, che sensazziún / l’è la püssée forta, gh’è mia da paragún / Sa diventa pá, l’è l dì püssée bell... / ma a tütt i mamm, tantu, ma tantu da capèll!», da «Diventá pá»).

L’altro buon motivo è il motore stesso che anima l’autore: la scrittura in dialetto. O meglio dire: il dialetto tout court. Chico Bernasconi nel suo piccolo (ma che poi così piccolo non è se appena si pensa che alla presentazione del libro avvenuta sabato scorso al Museo d’arte di Mendrisio erano presenti non meno di 250 persone...) si impegna nel salvaguardare il dialetto. Lo fa attraverso i suoi libri, grazie ai quali intende mantenere viva l’attenzione verso il dialetto. Ma gli stessi libri sono poi il pretesto per chiedere a gran voce di non dilapidare il patrimonio che questa lingua, con le sue mille declinazioni regionali, porta con sé, testimone delle nostre radici. E questa spinta, questa volontà ha origini forti proprio a Mendrisio.

Solo per citare alcuni esempi: sarà un caso che nel Magnifico Borgo la Compagnia dialettale sia stata vessillifera, anche in anni di quasi diniego del dialetto, della parlata popolare? Oppure che l’ex direttore per oltre vent’anni del Centro di dialettologia del Canton Ticino, Franco Lurà, sia di Mendrisio? Senza citare appunto il lavoro di Chico Bernasconi. Il vernacolo come chiave per aggregare, come detto, attorno alla nostra identità.

Il terzo buon motivo è il fine che si vuol raggiungere con questa pubblicazione: tutto il ricavato della vendita del libro (lo si può acquistare nelle tre librerie di Mendrisio e alla Libreria Cerutti di Balerna) andrà a favore dell’attività promossa dal gruppo degli Amici delle Processioni Storiche di Mendrisio, di cui lo stesso Bernasconi è presidente. Questo gruppo, di recente costituzione, si impegna a promuovere, a sostenere e a divulgare le conoscenze e la presenza delle Processioni del Giovedì e del Venerdì Santo. Processioni che presto - ed è un nostro auspicio - dovrebbero entrare nel Patrimonio UNESCO.

Ma alla fin fine, il motivo inconfessabile di questa recensione è l’amicizia: quella con l’autore in primis, al quale va il ringraziamento per le capacità che sa mettere in campo, per l’arguzia e l’ironia del suo dire e del suo scrivere. In termini più generali però quella che suscita la lettura di queste 57 poesie.