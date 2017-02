Mosaici di parole e suoni

di Luisa Orelli

Yes, my heart belongs to Daddy

Da-da-da, da-da-da, da-da-da

Mettiamo una musica, Marilyn che canta Cole Porter a Montand (Marilyn e Montand ideale femminile e maschile rispettivo dei miei genitori) per dire l’amore: la natura di quell’amore.

Amore fatto di parole: parole lanciate in aria per i volteggi che nostro padre ci regalava, bambini, quando i nomi della storia si transustanziavano in cose: il coltello per tagliare il pane diventava il (Manlio) Cortelazzo, la pasta si buttava invocando il nome del capostipite della dinastia dei Bhutto. C’era il Nèto di Giova, da cui andavamo a comprare le uova, e l’Agosti(nho)néto dell’Angola, e do-dès-ka-dèn è ancora oggi, per me, il rumore universale del treno. La mia iniziazione alla storia, alla letteratura, al cinema, all’arte: alla vita e al mondo è avvenuta così, attraverso mosaici di lettere e di parole. Come quelli di Klee.

Et vox audi-tùr fractòs soni-tùs imi-tà-ta tu-bà-rum / tum… ta-ta-tù-ba-rum-tùm: mi sembra di sentirlo ancora suonare per noi le sue percussioni.

Ho impiegato molto tempo a capire come mai nell’immaginario comune quella dell’intellettuale potesse venire considerata una figura fredda, altera, distaccata: per me era naturale che ogni sera nostro padre ci chiedesse: quante fette di pane e marmellata? E che ce le trovassimo imburrate il mattino. Che non ci fossero porte a separare la sacralità del sapere e la trivialità del cibo e del gioco.