Lucio Dalla, in ogni sfumatura

Lucio Dalla avrebbe dovuto suonare a Lugano di lì a pochi giorni. Avevo già il biglietto in tasca. Lo aspettavo, lo aspettavamo. Se n’è andato troppo presto, un po’ a sorpresa, nel suo stile. Ci sono rimasto male, l’ho preso un po’ come uno sgarbo. Ma come? Già, ma come? Non l’ho ancora capita, la sua morte. Di sicuro non l’ho ancora accettata. Da quel 1. marzo son già passati quasi sei anni, e non l’ho ancora accettata.

Forse è per questo che ancora lo cerco in tutto ciò che gli è sopravvissuto. Le canzoni, certo. Gli amici. A Sanremo ho tifato Stadio, per lui. E a Sanremo quest’anno tifo Ron, sempre per lui. Ron poi quest’anno canta una canzone sua, scritta proprio da Lucio Dalla. Sua fin nel cuore, in ogni sua sfumatura. Quando dice: “Senza lei io morirei / Ma chiudo gli occhi e so sempre dove sei / Sempre più lontano / O dentro questa goccia che mi è caduta sulla mano”. Sentissi cantare quel verso, in un momento di distrazione, probabilmente mi volterei verso la tv, o verso la radio, e mi aspetterei di ritrovarlo. Perché c’è lui, lì. Non c’è mica solo Ron.

E poi lì dentro ci sono tanti temi di Lucio Dalla. C’è l’amore, che riempie tutto, i vuoti, che vuoti non sono, non possono essere. C’è l’amore che sta finendo, una separazione o forse no, chissà. C’è la voglia di combattere la paura, di lei, la propria. “Se è troppo buio chiamami / Prendi il telefono e parlami / Io e la notte siamo qua”. La protezione, pretestuosa o meno che sia, la goccia nella mano, quel rimando che vogliamo vedere a “Cara”, il suo capolavoro. “Se hai paura a andar lontano, puoi volarmi nella mano”, diceva. Io e la notte siamo qua, già. Ma come cantava proprio in “Cara”, “La notte sta morendo / Ed è cretino cercare di fermare le lacrime ridendo”. Lucio Dalla non c’è più. E io tifo Ron, con gli occhi lucidi, un po’ triste, un po’ ancora incazzato, per sempre grato.

