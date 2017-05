Molte le star, ma poca qualità

di Daniela Persico

Giunti ormai all'atto conclusivo della competizione principale, che si chiuderà con la commedia di Fatih Akin e il dramma di Lynne Ramsay, si possono ormai tirare le somme di Cannes 70, un’edizione tanto perfetta dal punto di vista di invitati e star quanto deludente per i film presentati nella competizione principale. Mai come quest’anno i vari pagellini delle riviste internazionali sono stati così inclementi: basti dire che l’unico film a superare il voto 3 – su 5 – è il russo Loveless, tutti gli altri si collocano tra lo 0,5 e 2,7, perlopiù non raggiungono neppure la sufficienza. Tra gli addetti ai lavori ci si domanda cosa sia successo: il cinema, come il vino, va ad annate (questo ormai si sa), ma forse quest’anno ha anche giocato l’attenzione concentrata sugli ospiti, i nomi di prestigio che dovevano esserci per il grande anniversario.

Per certi versi, Cannes 70 è un festival della crudeltà, in cui si prediligono autori che mettono in scena un gioco al massacro in un mondo ormai privo di orizzonti. Maestro del genere è l’austriaco Michael Haneke (già due volte Palma d’Oro) che ritorna con Happy End, storia di una famiglia dell’alta borghesia di Calais che segna un punto terminale nell’opera del regista, unendo le figurazioni dei suoi personaggi più marcanti. Ma mentre in Haneke resiste un filo di dolcezza (anche solo nella descrizione dell’anziano capostipite, uno straordinario Jean Louis Trintignan), nel giovane autore greco, Jorgos Lanthimos, ogni speranza è perduta. Il suo The Killing of the Sacred Deer — secondo film con attori hollywoodiani, qui Farrell e Kidman — è una tragedia greca che appare però svuotata di ogni interrogativo esistenziale, raggelata nelle inquadrature controllatissime e nella fotografia desaturata. La stessa strada è seguita da autori come Ruben Ostlund con The Square (che delude dopo l’intenso Forza maggiore) e dal thriller psicologico L’amant double di François Ozon, indagine psicanalitica sulla mancanza che sfocia nel comico involontario.