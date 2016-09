In mostra l'arte su carta

È in corso, in questi giorni, la prima edizione della fiera internazionale Wopart – Work on Paper Fair al Centro esposizioni di Lugano.

Questa manifestazione propone un affascinante viaggio in molte epoche della storia dell’arte approfondendo le tecniche e i linguaggi che caratterizzano i lavori esclusivamente realizzati su supporto cartaceo. Le esposizioni vanno dal disegno antico alla stampa moderna e sono presentati da un campione di 50 gallerie internazionali.

Wopart offrirà anche la possibilità di partecipare a Conversazioni d’Arte tenute nella Sala Conferenze dove critici, storici dell’arte, consulenti e specialisti di investimenti in questo settore proporanno le loro lectio magistralis aperte al pubblico, le quali saranno trasmesse in video il giorno seguente sul sito http://www.wopart.eu. In alternativa si potranno seguire i Talk, incontri aperti al pubblico con gli artisti e i collezionisti dove quest’ultimi racconteranno il loro percorso.

Sabato alle 15 l’incontro Opere su carta da Sironi a Basquiat moderato da Mimmo di Marzio (giornalista, critico, curatore d’arte contemporanea e Presidente Comitato scientifico Wopart) dove interverranno: la gallerista Lia Rumma, la storica dell’arte Elena Pontiggia e il Direttore Biennale del Disegno di Rimini Massimo Pulini.

Domenica 4 settembre, alle 15, altro tema proposto sarà Il collezionismo della fotografia, moderato dallo storico della fotografia Walter Guadagnini (Presidente del Progetto Unicredit e l’Arte, docente all’Accademia di Bologna e curatore) e vedrà come ospiti: il collezionista giornalista e direttore delle riviste Arte e Antiquariato Michele Bonuomo e Marta Giani Deputy Director Specialist Contemporary Art Sotheby’s Italia.

Per quanto riguarda i Talk in programma, si segnala sabato alle 18.30, Il ruolo dell’artista nella società contemporanea, in quelli che si terranno domenica sarà interessante il dibattito delle 17 intitolato Opportunità e limite nell’espressione artistica oggi, e per concludere lunedì 5, alle 14.30, ci sarà l’incontro La competenza, la manualità, l’abilità tecnica dell’artista sono ancora elementi imprescindibili nel mondo dell’arte?.

Il tema centrale delle mostre, attraverso media e linguaggi diversi, è il ritratto a partire dall’800 ai giorni nostri. Una delle esibizioni da non perdere assolutamente è I ritratti di Palazzo Belgioioso – Quando gli artisti dipingono gli artisti. In questa collezione troviamo il Ritratto di Giulio Branca (scultore) 1901 di Salvatore Corvaya (1872-1962), l’artista utilizza matita e carboncino. Continuando il percorso in questa sala si può ammirare anche Autoritratto (1861) di Federico Faruffini (1883-1869). Un’altra esposizione particolare è quella della società luganese Exclusive Luxury Group, specializzata nel settore della POP-ART. In questa fiera la società ha portato varie opere di Andy Warhol.

Per maggiori informazioni visitare il sito: http://www.wopart.eu.

(Red)