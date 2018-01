"Commenti entusiastici e a volte commoventi"

Domenica alla pinacoteca Züst di Rancate si chiude la mostra “Divina creatura”, ne tracciamo un bilancio con la collaboratrice scientifica Alessandra Brambilla.

Immagino che abbia attirato un pubblico composito, non solo quello che di solito frequenta le vostre esposizioni...

Abbiamo un pubblico fedele, che ci segue ormai da tanti anni, ma ogni esposizione rappresenta l’occasione per farci conoscere maggiormente. La mostra ha attirato appassionati di tessuti e di abiti, oltre che di pittura, ma anche molti ticinesi che hanno avuto l’opportunità di scoprire la figura della contessa luganese Carolina Maraini-Sommaruga: una donna bellissima, intelligente e raffinata, che ha saputo mettersi al servizio dei più deboli con devozione e spirito imprenditoriale. Siamo inoltre particolarmente orgogliosi del progetto “Arte senza frontiere”, rivolto ai minori richiedenti l’asilo del centro di accoglienza di Stabio. Il tema della mostra si prestava molto bene ad un discorso sul ruolo della donna nella nostra società. Il confronto degli usi e costumi è stato inoltre la base sulla quale instaurare un dialogo costruttivo e arricchente che speriamo possa aver contribuito a una migliore accoglienza e integrazione di questi ragazzi.

In mostra ci sono quadri ma anche oggetti, quali quelli che il pubblico ha trovato più interessanti?

La sezione sui ventagli d’autore ha affascinato tutti. Erano decorati dai più grandi artisti e diventavano ricercati oggetti da collezionare, già all’epoca. Essi erano inoltre strumenti per la comunicazione amorosa tra uomini e donne: maneggiati secondo un codice condiviso diventavano un elegante mezzo utile a salvare le apparenze che consentiva alle signore di esprimere i propri sentimenti senza esporsi troppo!

Intense sono state anche le vostre attività collaterali, dalle conferenze agli spettacoli, ai corsi...: più di altre volte? Me ne può segnalare alcune tra le più frequentate?

Abbiamo cercato di ampliare l’offerta culturale a corredo della mostra, facendo dell’esposizione un’occasione per approfondire i temi toccati, davvero vari. Con la SPAI e con le scuole medie di Mendrisio abbiamo realizzato un progetto che prevedeva delle “letture sceniche”: un gruppo di attrici interpretava dei brani che permettevano ai ragazzi di vivere in modo maggiormente coinvolgente la visita, lasciandosi trasportare nel mondo delle donne dell’Ottocento. E’ stata un’iniziativa molto apprezzata dai docenti, che hanno colto l’occasione per un approccio diverso a molti argomenti trattati in classe.

Abbiamo inoltre messo in scena il monologo MOI, dedicato alla scultrice francese Camille Claudel (1864-1943), allieva e amante di Auguste Rodin. Quando ci è stato proposto questo spettacolo a corredo della mostra “Divina creatura”, abbiamo subito pensato che Camille si sarebbe in qualche modo trovata a casa in questo contesto. E’ stata infatti una grande artista, che tuttavia ha trascorso gli ultimi 30 anni della sua vita rinchiusa in un manicomio. Non era facile per una donna nell’Ottocento uscire dagli schemi e vedere riconosciuta la propria personalità, talvolta scomoda. La serata ha registrato il tutto esaurito e spettatori sono giunti persino dal Piemonte e dalla Liguria!

Soddisfatta? Un bilancio positivo?

La mostra ha riscosso parecchio successo, ma d’altra parte non ha fatto che confermare quanto già registrato negli ultimi anni, con un trend stabile per quanto riguarda ingressi e vendite di materiale.

Quello che non rientra nelle statistiche, perché difficilmente misurabile, è il grado di soddisfazione riportato dai visitatori. Per noi è importante che oltre ad entrare nel nostro museo, il pubblico ne esca piacevolmente arricchito: è quanto si legge sul nostro libro delle firme, che raccoglie commenti davvero entusiastici e qualche volta commuoventi. E questo è per noi l’aspetto più importante.

(Man. C.)