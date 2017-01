Anche i Gotthard a Moon&Stars

Gli organizzatori dell'evento estivo comunicano che saranno i Gotthard, nell'anno dei loro primi 25 anni di attività, a chiudere Moon&Stars 2017.

Ecco il programma completo dell'evento, che avrà luogo dal 14 al 22 luglio in Piazza Grande a Locarno: Macklemore & Ryan Lewis il 14 luglio, Zucchero il 15 luglio, Söhne Mannheims il 16 luglio e Gölä il 17 luglio. Jamiroquai, per la terza volta al Festival il 18 luglio. Sting si esibirà due giorni dopo: il 19 luglio e Amy Macdonald il 20 luglio; i gettonatissimi Imagine Dragons, venerdì 21 luglio. Saranno i Gotthard a chiudere la 14. edizione di Moon&Stars sabato 22 luglio in Piazza Grande a Locarno.

Prevendite in corso nel circuito Ticketcorner.

(Red)