"Armonia del Cosmo" a Tesserete

di Zeno Gabaglio

Si chiude questa domenica 11 settembre – alle 17.00 nella Chiesa parrocchiale di Tesserete – la quarantunesima edizione di Ceresio Estate e lo fa guardando in alto, quasi in un dantesco moto a riveder le stelle. Alle cerimonie del cosmo è infatti ispirato il programma che vedrà impegnato il gruppo vocale Modulata Carmina, diretto per l’occasione da Michelangelo Gabbrielli e accompagnato alla tiorba da Franco Lazzari. Per introdurci al programma, davvero interessante e assai poco scontato, ci siamo rivolti a Luigi Santos, coordinatore di Modulata Carmina.

Il gruppo Modulata Carmina ha ormai abituato il pubblico della Svizzera italiana a scelte di repertorio mai banali: quali idee vi hanno guidato nell’allestimento del programma per Ceresio Estate?

Abbiamo pensato a qualcosa di extra-ordinario, nel vero senso della parola. La qualità del gruppo – cresciuta con le ultime esperienze vocali – ha permesso di concepire un programma ambizioso, con brani fino a quattordici voci distribuite su tre cori raccolti attorno al comune tema dell’“armonia del cosmo”.

L’epoca toccata dal programma è il Cinquecento: come si potrebbe descrivere musicalmente questo secolo, ormai piuttosto lontano dalle idee e dalle sensibilità nostre contemporanee?

Il Cinquecento – con la rivoluzionaria novità dell’uomo posto idealmente al centro dell’universo – ha visto una vigorosa rinascita delle arti e l’inizio storico della modernità: pittura, architettura, musica e letteratura hanno raggiunto livelli mai toccati prima. Per quel che riguarda invece la possibilità di comprendere espressioni artistiche a noi lontane, gli ultimi studi di epigenetica hanno confermato come il suono influenzi la crescita di ogni forma vivente; per cui qualsiasi persona di qualsiasi cultura può avvertire – anche in una musica di quattro secoli fa – quel sentimento di stupore che è fondamento della curiosità e quindi della crescita umana.

Alcuni degli autori compresi nel vostro programma sono poco conosciuti, come Corteccia, Porta, Mauduit, Cadeac o du Caurroy. Che tipo di lavoro preparatorio e musicologico vi ha porta a scoprire questi repertori?

Ridare luce a pagine oggi inedite implica un lungo percorso, sorretto dalla curiosità per la ricerca e dall’interesse per epoche spesso lontane: la voglia di trascrivere un foglio rimasto muto per secoli ha in sé un grande fascino e può riservare autentiche sorprese. La maggior parte dei brani che abbiamo scelto non sono mai stati eseguiti in tempi moderni, e sono tra loro collegati dal fatto di contenere – in modo più o meno esplicito – una dedica alle maggiori stelle dell’epoca: Cosimo de’ Medici, il principe Francesco, Alfonso duca di Ferrara, Eleonora di Toledo e altri.

Modulata Carmina è un gruppo ad assetto variabile, per il numero e la natura dei propri organici; in che modo ne viene pensata e pianificata l’attività?

La pianificazione dipende dalle richieste, dal contesto e dal luogo dove viene svolto il concerto. Si va dalle 4-5 voci tipiche del madrigale fino a formazioni più grandi, con venti o più elementi come nel caso del concerto per Ceresio Estate. Nello specifico di questo programma è stata necessaria una scelta oculata per la distribuzione delle voci, soprattutto nei brani policorali. Lo studio è così iniziato in modo autonomo da parte di ogni cantore, per poi passare agli incontri di studio con l’organico intero.

Oltre alle parti vocali un ruolo importante nel concerto sarà quello del direttore Michelangelo Gabbrielli e di Franco Lazzari alla tiorba. Quali sono nello specifico i compiti che Modulata Carmina ha loro affidato?

Pur mantenendo lo spirito dell’ensemble, che spesso lavora senza un direttore, per questo programma abbiamo preferito far capo al maestro fiorentino Michelangelo Gabbrielli, direttore e studioso di cultura rinascimentale. È stato un incontro felice che ha favorito la comprensione e l’interpretazione di pagine molto complesse. Alle mani di Franco Lazzari, nostro collaboratore assiduo, è affidato l’accompagnamento con la tiorba delle arie a voce sola, che si alterneranno alla monumentalità dei grandi cori.