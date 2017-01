"Awakening", il nuovo disco di Sebalter

Sebalter ritorna sulle scene musicali con un graditissimo regalo: il nuovo disco, dal titolo "Awakening", in uscita questo venerdì, con 10 nuove canzoni pop e folk.

Il cantante presenterà l'album in concerto al Teatro Sociale di Bellinzona (ore 20.45) il 28 gennaio e l'11 febbraio. Informazioni sulle prevendite: www.teatrosociale.ch.

Ricordiamo che il compositore, violinista, cantante e chitarrista bellinzonese, dopo un decennio passato nei Vad Vuc, ha lanciato la sua carriera solista nel 2014 con la canzone “Hunter of Stars”, che ha rappresentato la Svizzera all’Eurovision Song Contest conquistando il 13° posto (il miglior piazzamento per il nostro Paese da oltre un ventennio) e raggiungendo un’ampia popolarità presso il pubblico: sesto posto nelle charts in Svizzera e Polonia, 77esimo in Germania, 84esimo in Inghilterra e piazzamenti nelle hitparades di una trentina di altri paesi.

Il 9 gennaio 2015 Sebalter ha poi pubblicato il suo primo album, intitolato “Day of Glory” e presentato in anteprima durante lo show “Swiss Awards 2015”. L’Album si è posizionato al 9° posto della hitparade Svizzera e continua tutt’oggi, ancora dopo quasi 2 anni dalla sua uscita, a essere suonato su molte radio elvetiche ed estere. Ha all’attivo numerosi concerti, che lo hanno portato in giro per l’Europa (Italia, Germania, Inghilterra, Olanda, Lituania, Malta, Danimarca).

(Red)