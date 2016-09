Il Jazz alla SMUM di Lugano

di Luca Cerchiari

Le lezioni, nelle sedi di Lugano e Losone, sono appena ricominciate, dal 5 settembre. Ma la Scuola di Musica Moderna, o SMUM, nell’indirizzo principale dello Studio Foce di Lugano, che già fu, storicamente, quello della Radio, annuncia un ospite importante. Si tratta del virtuoso afro-americano della batteria, Billy Cobham, atteso il prossimo 20 settembre per un seminario alle ore 18, nell’aula Magna della SMUM. Cobham, cui ancor oggi molti associano il fortunato LP Spectrum, inciso per la Atlantic nel 1973, ha da poco superato i settant’anni, essendo nato a Panama nel maggio 1944. Figlio di un pianista, vissuto sin dall’infanzia a New York, Billy ha frequentato la High School of Music and Art, prima di iniziare una lunga carriera che lo ha portato a collaborare con il pianista Horace Silver, poi con i fratelli Michael e Randy Brecker, infine con due maestri del genere cosiddetto jazz-rock, il grande trombettista Miles Davis e il chitarrista-peraltro anch’egli lungamente associato a Davis-John McLaughlin, in particolare nella Mahavisnu Orchestra, che contemperava virtuosismo occidentale, spiritualità orientali e sonorità elettriche. Proprio le sonorità elettriche, unite a uno stile energico e poliritmico, estensione e sviluppo della lezione di impiego della batteria, in senso ritmico ma anche timbrico, proposta negli anni Sessanta da grandi musicisti come Elvin Jones e Anthony Williams, sono divenute una delle cifre distintive dello stile di questo velocissimo maestro di piatti e tamburi, che ha saputo tra l’altro esaltare i tom-tom, da cui trae una sonorità particolarmente secca, efficace. Dopo Davis e McLaughlin, Cobham ha fatto gruppo con George Duke e John Scofield, e suonato a lungo, negli anni Ottanta, anche con il trombettista tedesco Johannes Faber, alla ricerca di una formula metastilistica che contemperasse jazz americano, musica latina e sonorità europee. Da anni risiede in Svizzera.

La serata del 20 settembre alla SMUM di Studio Foce prevede poi un secondo momento, alle ore 20.45, animato dall’orchestra dei musicisti della scuola con ospite speciale Franco Ambrosetti, il trombettista che della SMUM è stato uno degli esponenti da anni, unitamente ai fondatori Guido Parini(batteria) e Giorgio Meuwly(chitarra), che oggi figurano nel corpo docente accanto a numerosi altri tra i quali Danilo Moccia al trombone, Olmo Antezama al sassofono, Anna Bacchia al canto, Gabriele Comeglio, che insegna sassofono e flauto ma cura spesso anche gli arrangiamenti orchestrali, Lorenzo Erra e Mario Rusca al pianoforte, Emilio Soana alla tromba, Marco Ricci al contrabbasso e basso elettrico. La SMUM attende da tempo un riconoscimento istituzionale che tarda a venire, nonostante il jazz compia tra pochi mesi il ragguardevole traguardo del secolo di vita.