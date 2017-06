A Mendrisio musica per tutti i gusti

di Andrea Finessi

Non si può andare alla Festa della musica impreparati. Con 35 gruppi musicali e 8 palchi tra cui scegliere infatti, è meglio scegliere prima che cosa ascoltare, anche per non finire trascinato dalle migliaia di persone attese a Mendrisio per questa quarta edizione del festival estivo. C’è comunque tempo fino a sabato per leggere e studiarsi il ricco menù dell’evento presentato oggi alla stampa e disponibile anche sul sito www.festadellamusica.ch.

Ricco il panorama di generi musicali proposti dai vari gruppi: rock, reggae, funk, brass, folk, metal, indie rock, punk, pop, world music, medievale, classica, popolare. Basta solo questa piccola lista per farsi un’idea della ricchezza di questo evento che cresce di anno in anno nel Borgo, consolidandosi nella sua formula e “affinandosi” anche a livello di qualità delle proposte. In particolare quelle musicali, avendo raccolto quest’anno 117 iscrizioni di gruppi, 20 in più dello scorso anno, da cui sono stati selezionate le 35 band che si esibiranno a partire dalle ore 16 fino all’1 di notte, anche se la festa non finirà a quell’ora, perché per i nottambuli ci sarà l’After party con il collettivo 6859 Clique (DJ) al Bar Trinità di Rancate, raggiungibile con un bus navetta gratuito in partenza da Mendrisio.



L’evento sarà aperto dalla musica degli ottoni della Ti-X-Project alle 16 in Piazza del Ponte e proseguirà con concerti di circa mezz’ora, alternati sui vari palchi, otto in totale: oltre alla già citata Piazza del Ponte, saranno allestite Piazzetta Borella, Corso Bello e Piazzetta Fontana, per i generi dalle sonorità più rockeggianti e pop; la Corte dei pompieri invece sarà aperta alla musica popolare del Gruppo Otello e dei Cantiamo Sottovoce, seguiti dai gruppi folk Rusumada e dai Menagrama, mentre il Chiostro dei Serviti, la Chiesa di San Giovanni e la Sala di Musica del Mendrisiotto saranno dedicate ad un repertorio più classico. Tra le band provenienti dalla Svizzera interna, dal Ticino, dall’Italia, ma anche da Germania (Tune Circus), dall’Argentina (Ivory Tusk) e dal Brasile (i Ciganos en fuga), in particolare citiamo i Pablo Infernal che chiuderanno la Festa della Musica a Mendrisio a partire da mezzanotte in Piazza del Ponte. Si tratta di un gruppo di giovanissimi svizzeri musicisti premiati dalla SRF3 per il “miglior album rock svizzero dell’anno (2016)”.

Uno spazio speciale sarà dedicato anche alla musica classica, grazie in particolare alla collaborazione con l’Associazione Musica nel Mendrisiotto e il Conservatorio della Svizzera italiana: al Chiostro dei Serviti si potranno ascoltare musiche tradizionali irlandesi e, dalle 21, lo spettacolo dei “The8Cellos” con un percorso musicale da Vivaldi agli AC/DC (dal barocco al rock); nella chiesa di San Giovanni il Gruppo di chitarre del Conservatorio della Svizzera italiana proporrà un repertorio di musica classica da Bach a Scarlatti e, a seguire, il Progetto Medioevo Mendrisio interpreterà musiche del medioevo italiano; infine nella Sala musica del Mendrisiotto, in due parti, dalle 17, diversi musicisti si alterneranno in più momenti ai vari strumenti per un “viaggio attraverso l’Europa”.

La Festa della Musica non vuole accontentare solo i gusti musicali, ma anche i palati. All’evento partecipano infatti nove ristoranti del nucleo che prepareranno dei menu ad hoc e a prezzi ridotti. Inoltre lungo le strade vi saranno una decina di postazioni di cibo “da strada”, con panini, gelati, piadine e pizzoccheri. L’evento è supportato dalla Città di Mendrisio, che si occuperà anche delle pulizie al termine dell’evento, insieme ad una sessantina di volontari.