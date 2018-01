"Sento l'urgenza di celebrare la vita"

di Gregorio Schira

«Ciao amici, eccoci qua». Comincia così il nostro incontro con uno dei maggiori artisti italiani del momento, forse il più grande. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è giunto in visita ieri a Lugano, invitato dalla RSI in occasione dei festeggiamenti per i 30 anni di Rete 3. Una giornata in Ticino, culminata con lo showcase andato in onda in diretta anche su LA 2 in prima serata, che anticipa di qualche mese la sua prossima venuta a giugno per l’ultimo concerto della tournée, che ha deciso di tenere proprio a Lugano.

Lorenzo, cominciamo dal tuo disco. Anzi, proprio dal suo titolo: “Oh vita”. Un album che, forse come mai in passato, è un vero e proprio inno alla vita, in tutte le canzoni. Cosa ti spinge, in un mondo che invece sembra fare tutt’altro, a sentire la necessità di celebrare la vita?

Una specie di senso dell’urgenza, proprio per la ragione che dici tu. Quasi un senso del dovere, come se fossi un clandestino in una poetica generalizzata tendenzialmente nichilista o all’opposto sdolcinata e sentimentale. Io sento l’urgenza di celebrare la vita nel modo più realistico possibile, come una forma di militanza. Perché questa cosa mi appartiene, perché mi è congeniale. E perché è quello che bisogna fare. Se mi chiedi cosa bisogna fare, ti dico che bisogna celebrare la vita. La cosa più importante che un artista deve fare è tenere aperte le porte, celebrare le possibilità che la vita ti offre. Porsi come un argine agli assolutismi. La musica ha questa potenza, non ha confini, è slegata dall’idea di un mondo chiuso, a compartimenti stagni.

Ho quindi una vera e propria esigenza di celebrare la vita. Anche, forse, perché negli ultimi anni ne ho vista finire talmente tanta intorno a me, in maniera a volte anche inaspettata e tragica. E l’unica risposta che, umanamente (e quindi artisticamente), mi sono sentito di dare è quella di reagire cantando la vita. Perché quando c’è è preziosa. E non sai per quanto ci sarà. Non sai quando, né come accadrà che questa non ci sia più. E quindi nel momento in cui c’è, io sono qui per cantarla. E non mi nascondo. Perché devo cantare banalità, cercare slogan furbi? Voglio guardare in faccia alle cose! E quindi in questo disco c’è un pezzo che si chiama “Oh vita”, oppure un altro che si chiama “Viva la libertà”.

Musicalmente parlando, il tuo ultimo lavoro pare decisamente più asciutto, più scarno di quelli precedenti. Sei d’accordo?

Sì e no. Questa cosa me la ripeto da così tanti mesi che secondo me non sono più tanto d’accordo… (ride). È semplicemente un disco di Jovanotti prodotto da Rick Rubin, quindi non poteva che essere così. Anzi, è molto meno asciutto di quanto non avrebbe potuto essere. È pieno di canzoni, pieno di sfumature, pieno di spazio. Non lo definirei quindi asciutto, ma spazioso. Nelle canzoni c’è spazio, c’è vuoto, c’è silenzio tra gli strumenti. Questo per me in passato è sempre stato motivo di preoccupazione: quando sentivo del silenzio tendevo a riempirlo. Però, quella di riempire è una cosa che ho fatto negli ultimi dischi. Perché negli anni ’80 e ’90, invece, i miei lavori erano molto vuoti. Penso a “Una tribù che balla”, a “Penso postivo”… Io vengo da lì, questo quindi è un ritorno alle mie origini.

Anche perché per me la musica di Rick Rubin è sempre stata un’ispirazione. Poi, con il tempo, la mia musica è diventata un po’ più pop. Perché mi sono innamorato del pop, non per altro. Ma a un certo punto non mi è piaciuto più. E proprio in quel momento è capitata la possibilità magica di lavorare con quello che aveva iniziato tutto, per quanto riguarda la musica che mi piace. Ed è uscito un disco diverso dai miei ultimi album, ma in cui alla fine ci sono sempre io. Se non ti piace Jovanotti, non ti piacerà nemmeno questo disco. Se ti piace Jovanotti… questo disco potrebbe non piacerti. Ma questo è un rischio che mi assumo volentieri. Oppure potrebbe piacerti ancora di più, ed è quello che io spero.